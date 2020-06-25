1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'den Ukrayna ordusuna 205 milyon TL'lik yardım

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Türkiye ile askeri-mali iş birliği ve yardım anlaşmasını onayladığını duyurdu.

Ukrayna Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için mali yardımda bulunmasını öngören anlaşmanın onaylandığı belirtildi.

 25 Haziran 2020 23:34
Yazdır
Türkiye'den Ukrayna ordusuna 205 milyon TL'lik yardım

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Türkiye ile askeri-mali iş birliği ve yardım anlaşmasını onayladığını duyurdu.

Ukrayna Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için mali yardımda bulunmasını öngören anlaşmanın onaylandığı belirtildi.

Söz konusu anlaşma, 3 Şubat'ta Kiev'de iki ülke liderlerinin katılımıyla düzenlenen Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı'nda imzalanmıştı.

Türkiye'nin Ukrayna'ya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet alımı için 205 milyon TL tutarında mali yardım sağlayacağı duyuruldu. Bu kaynak ile ayrıca önümüzdeki 5 yıl içinde Ukraynalı askerlere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilecek eğitimlerin masraflarının karşılanacağı açıklandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşacak
25 Haziran 2020 23:12		 Bakan Akar: Türkler ve Kürtler et ve tırnak gibidir
25 Haziran 2020 20:31
Dışişlerinden, ABD'nin 'Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'na tepki
25 Haziran 2020 18:29		 Bakan Ersoy: Amacımız 500'e yakın AVM'yi kütüphanelerle buluşturmak
25 Haziran 2020 17:42
Bakan Varank: İstanbul yükselen ekosistemler listesinde 16. sırada
25 Haziran 2020 17:20		 Mansur Yavaş 'acil' deyip açıkladı: Cumhurbaşkanı da bu sudan içiyor
25 Haziran 2020 13:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib için '50 konut' sözü
25 Haziran 2020 13:31		 'Uçan kale'nin kokpitinde üç bakan
25 Haziran 2020 13:28
Gençlik ve Spor Bakanlığından Çankırı'ya 32 milyon liralık yatırım
25 Haziran 2020 12:33		 Soylu, İdlib için toplanan yardım miktarını açıkladı
25 Haziran 2020 12:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Kalkacak denilen formasyonu, Üniversite uzaktan eğitimle verecek!00:01 - ABD'de koronavirüs vakaları tekrar rekor rakamlara ulaştı23:54 - Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte neler yaşandı?23:45 - İstanbullular sosyal mesafeyi unuttu, eski günlere döndü23:41 - Kastamonu'da FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı23:41 - TOKİ de olsa ilanlar tüketiciyi yanıltabilir23:34 - Türkiye'den Ukrayna ordusuna 205 milyon TL'lik yardım23:27 - Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Nasrullah Kadı Camisi açıklaması23:27 - 2019 yılı TSK dış kaynaktan Muvazzaf Astsubay alım sonuçları23:20 - DHKP-C'ye operasyon: Biri turuncu listede aranan 2 terörist yakalandı
23:12 - Erdoğan, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşacak23:08 - Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişiye ev hapsi22:54 - Bakan Koca paylaştı: Virüsün yayılma hızı azalmadı22:46 - AYM, emsal bireysel başvuru kararlarını cilt halinde yayımladı22:42 - Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 107 kişi öldü22:38 - Personelde virüs çıktı, banka şubesi karantinaya alındı22:25 - Şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip, darbetti22:18 - Hekimlerden aşırı sıcak uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de koronavirüs vakaları tekrar rekor rakamlara ulaştı
Kalkacak denilen formasyonu, Üniversite uzaktan eğitimle verecek!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
28.06.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
yorgunluk 1
nefret 1
nazar 1
27.06.2020 trabzonspor vs ankaragücü maçı 1
insanın insandan dinlenmesi 1
kavga 2
ben 2.dalga olacağını düşünmüyorum 1
27.06.2020 fenerbahçe vs btc türk y.malatyaspor maçı 1
hastalık hastası 1
SON İLANLAR
Konya Büyükşehir Belediyesi 126 İtfaiye Eri alacak
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Cimitekke Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yazıcık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sultangazi Belediyesi 15 zabıta memuru alacak
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam