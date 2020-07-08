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Kanser tedavisi gören personel ne kadar hastalık izni kullanabilir?

Kanser tedavisi gören kişi memur ise mevzuat hükümleri 657 sayılı kanunda, sözleşmeli personel ise Sözleşmeli Personel esaslarında düzenlenmiştir.
 08 Temmuz 2020 15:09
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Kanser tedavisi gören personel ne kadar hastalık izni kullanabilir?

Soru: Sağlık Bakanlığında çalışan biri kanser teşhisi aldığında ne kadar süre izinli olur ve bu süre zarfında maaş alır mı?

Cevap: Devlet Memurları Kanunu'nun 105. maddesinde, "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Bu maddede yazılı azami süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahalli usüle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar..." denilmektedir.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde, hastalık raporlarının hangi merciler tarafından düzenleneceği ve geçerlilik esasları belirlenmiştir. Yönetmeliğin 6. maddesinde ise hastalık izni süreleri ile ilgili olarak Kanundaki süreler tekrarlanmış, farklı olarak azami izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinlerinin de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki hükümler dikkate alındığında, kanser hastalığına yakalanan memur hastalık raporlarına dayalı olarak raporlarda belirtilen süre kadar hastalık izni kullanabilecektir. Ancak bu süre 18 ayı geçmeyecek, 18 ayın sonunda iyileşme sağlanamadığı takdirde yine raporlara dayalı olarak 18 aya kadar hastalık izni verilecektir. Hastanede yatarak görülen tedavi süreleri de 18 aylık süreye dahildir. Bu durumdaki memurun yatarak tedavi görülen sürelerle birlikte 36 ay hastalık izni kullanma hakkı bulunmaktadır. Hastalık izni süresince aylık ve özlük haklarına dokunulmayacağı yasal güvence altına alınmıştır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 10. maddesinde ise, "Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür." hükmü yer almaktadır. Bu maddede geçen "30 günü geçmemek üzere" ibaresi Danıştay tarafından iptal edildiğinden Esaslar kapsamındaki 4/B sözleşmeli personel ile 663 sayılı KHK'nin 45/A maddesine tabi personel için halihazırda hastalık izni için azami bir süre bulunmamaktadır. Memurlardan farklı olarak sözleşmeli personel 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine tabi olduğundan raporlu olduğu süreler için geçici iş göremezlik ödeneği almakta, aldığı bu ödenek sözleşme ücretinden düşülmektedir. Raporlu olduğu süreler için sözleşmeli personelin ücretinde de bir kayıp yaşanmayacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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