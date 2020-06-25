Kastamonu'da FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
|25 Haziran 2020 23:41
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Ö.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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