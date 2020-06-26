Bekçilerin özlük işlerini Personel Dairesi yapacak
Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin özlük işlemlerini Personel Daire Başkanlığı yürütecek
|26 Haziran 2020 13:00
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