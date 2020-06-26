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Bakan Çavuşoğlu'nun telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan ve Kosovalı mevkidaşının yanı sıra AB Komisyonu Üyesi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
 26 Haziran 2020 00:21
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Bakan Çavuşoğlu'nun telefon diplomasisi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Anadolu Ajansı
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