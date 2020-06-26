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Hakkari'de terör saldırısı: 2 işçi yaralandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin içme suyu çalışması yapan yapan işçilere saldırısında 2 işçi yaralandı.
 26 Haziran 2020 05:02
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Hakkari'de terör saldırısı: 2 işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Irak sınırına yakın bölgede içme suyu çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketle saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 2 işçi helikopterle kent merkezine getirildi. İşçiler Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı
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