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Batman'da alışveriş merkezinde yangın
Batman'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor
|26 Haziran 2020 06:01
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Batman'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Merkez Belde Mahallesi'nde bulunan kentin en büyük alışveriş merkezlerinden birinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Batman itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip gelerek yangına müdahale etmeye başladı.
Batman Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da söndürme çalışmalarına katıldı.
Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.
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