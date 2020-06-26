Adnan Menderes'in adı binlerce nüfus cüzdanında

27 Mayıs 1960 darnesinin ardından 17 Eylül 1961'de idam edilen Başbakan Adnan Menderes'in ölümünün üzerinden 59 yıl geçti. Ancak aradan geçen zaman Menderes ve arkadaşlarına duyulan minneti hiç unutturmadı.

Adı üniversitelerde, hava limanlarında, bulvar ve caddelerde yaşatılan Adnan Menderes'in ismi, yüzlerce kişiye verildi. TÜİK'in isim istatistiklerine göre Türkiye'de 635 kişi "Adnan Menderes" ismini taşıyor. Sadece 'Menderes' ismini kullanan kişi sayısı ise 9 bin 543 kişi.

Yasemin Asan Yeni Şafak