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Kritik üsteki FETÖ'cü itirafçı oldu

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik ankesör soruşturmasında gözaltına alınan Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden muvazzaf Astsubay Z.A. itirafçı oldu. Yurt dışındaki hava harekatlarının merkezinde görevli Z.A., FETÖ üyesi olan TSK mensuplarının ismini tek tek savcılıkla paylaştı.
 26 Haziran 2020 06:41
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Kritik üsteki FETÖ'cü itirafçı oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK'daki FETÖ üyelerine yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında geçen hafta 119'u muvazzaf 167 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli Astsubay Z.A da gözaltına alındı. Suriye'nin kuzeyine yönelik Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı harekatları gibi yurt dışındaki terör unsurlarına yönelik hava harekatının koordine edildiği Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda görevli muvazzaf Astsubay Z.A itirafçı oldu.

HAREKAT NOKTASININ GÖBEĞİNDE

Z.A, Aralık'tan itibaren FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen 6 operasyonda itirafçı olan 145 isimden bir tanesi oldu. Henüz 25 yaşında olan Z.A, örgüt ile İzmit ilinde lise ikinci sınıfa giderken tanıştığını aktardı. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'daki örgüt evinde üniversiteye hazırlanan Z.A 2013 yılında İzmir Hava Meslek Yüksek Okulu'nu kazandı.

'SPOR SALONUNA GELİYOR MUSUN?'

İfadesinde örgüt abiliğini yapan isimleri savcılıkla paylaşan Z.A, örgüt abisiyle askeri öğrenciyken ilk etapta bir doktorun evinde buluştuklarını aktardı. Z.A: "Eve gitmeden önce 'Said' kod isimli şahıs ankesörlü dediğimiz sabit bir hattan cep telefonumu arıyor, 'Spor salonuna geliyor musun' şeklinde aramızda anlaştığımız şifreyi söylüyordu. Biz de cevabımızı veriyorduk. Bazen, kendisi sabit hattan arayarak, 'Spor iptal' diyerek o hafta yapacağımız buluşmanın iptal olduğunu bildiriyordu. Eve gittiğimde doktor ve eşi salona gelip bize katılmıyordu. Mahrem abi ile Gülen kitapları ve namaz kılıp güncel konulardan konuşup ayrılıyorduk."

ARKADAŞI TEŞHİS ETTİ İFADEYİ DOĞRULADI

Soruşturma kapsamında daha önce Z.A hakkında teşhiste bulunan askeri okuldan sınıf arkadaşı S.Ö'nün de ifadesi de soruşturma dosyasında kendisine yer buldu. S.Ö kendisiyle beraber örgüt evinde kaldığını söylediği Z.A'ya söz konusu ifade ve söyleyecekleri soruldu. Z.A ifadenin ve teşhisin doğru olduğunu belirterek örgüt evinde beraber kaldıklarını savcılıkla paylaştı.

Mustafa Sait Özkan

Yeni Şafak
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