FETÖ zanlısının kırmızı listedeki teröristle görüştüğü belirlendi
|26 Haziran 2020 11:15
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Adana'da operasyon sırasında cep telefonunu sulama kanalına atan FETÖ şüphelisinin, örgütün kırmızı listede aranan sözde "Afrika kıta imamı" Necdet İçel ile görüştüğü tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 10 Haziran'da düzenlediği ve 67 kişinin gözaltına alındığı operasyon sırasında cep telefonunu evinin balkonundan Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına atan Mehmet Sait A. ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.
Cep telefonunu kanaldan çıkarıp incelemeye alan ekipler, Mehmet Sait A'nın, İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Kırmızı Liste'deki örgütün sözde "Afrika kıta imamı" Necdet İçel ile görüştüğünü belirledi.
- Operasyon
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Mersin ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 67 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerden 15'i savcılık kararıyla, 36'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Mehmet Sait A'nın da arasında bulunduğu 16'sı tutuklanmıştı.
Merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'daki apartmanın 9. katına düzenlenen operasyon sırasında yakalanan zanlılardan Mehmet Sait A, polisi görünce cep telefonunu balkondan DSİ'ye ait sulama kanalına atmış, ekiplerin durumu fark etmesi üzerine arama çalışması yapılmış, şüpheliye ait olduğu tespit edilen cep telefonu kanaldan çıkarılmıştı.
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