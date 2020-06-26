1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çocuk maskesinde fahiş fiyat uyarısı

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal "Çocuk maskelerinin 1 liranın üzerinde satılması, maskeyle ilgili uygulanan fiyat kararına aykırıdır" dedi.
 26 Haziran 2020 07:21
Yazdır
Çocuk maskesinde fahiş fiyat uyarısı

Türkiye'de koronavirüsle mücadele sürecinde cerrahi maskelerin satış fiyatı en fazla 1 lira olarak belirlenirken çocuk maskelerinde farklı fiyatlar tüketicilerin karşısına çıkabiliyor. Medikal firmalar veya eczanelerde bazı çocuk maskeleri renk ve desenleri sebebiyle 4,5 liraya kadar uzanan fiyatlarla satılırken, 'yıkanabilir' olarak adlandırılan ve uygunluğu tartışılan maskelerde ise 20 liraya kadar çıkan satış fiyatları söz konusu olabiliyor.

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal "Maske fiyatının belirlenmesinde herhangi bir ayrım olmaması sebebiyle çocuk maskelerinin 1 liranın üzerinde satılması maskeyle ilgili uygulanan fiyat kararına aykırıdır. Ayrıca sadece çocuk maskeleri değil, bazı toplu alanlarda 5 lira karşılığı normal maskelerin satıldığı yönünde şikayetler de gelmektedir. Bu fahiş fiyat uygulamasıdır, çıkarcılıktır, fırsatçılıktır. Yetkililer acil olarak tedbir almalıdır.

Vatandaşlar, normal maske ve çocuk maskelerini 1 liranın üzerinde satanları Ticaret Bakanlığına ya da il müdürlüklerine şikayet etmeli" değerlendirmesini yaptı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum'u karıştırdılar
26 Haziran 2020 07:32		 Benzine 22 kuruş indirim
25 Haziran 2020 16:56
Benzine indirim geliyor
25 Haziran 2020 09:25		 Benzine 12 kuruş zam yapıldı
24 Haziran 2020 17:12
Benzin ve motorine zam yapıldı
22 Haziran 2020 16:45		 Benzin ve motorine zam geliyor
19 Haziran 2020 09:48
Gaz faturamız yüzde 20 düşecek
14 Haziran 2020 08:10		 Samsun'da ekmeğe yüzde 9 zam getirildi
13 Haziran 2020 23:10
Borsa, günü yükselişle tamamladı
12 Haziran 2020 18:17		 Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 40 indirim geliyor
11 Haziran 2020 10:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:24 - FETÖ, eski başsavcının sözlerini çarpıttı09:20 - Samsun'da Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı09:19 - Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Trabzon Limanı'ndan ayrıldı09:18 - Bülent Arınç'a soruldu: FETÖ'cü müsünüz?09:10 - Faiz indi ev satışları 5'e katladı09:06 - Suıkast planının baş faili hain yaver09:05 - Şehidin adı şehit olduğu bölgedeki üst geçide verildi09:00 - İkinci. dalga ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke08:52 - AK Parti'den Z kuşağına özel seçim kampanyası08:41 - Firari savcı Zekeriya Öz'ü Almanya'da yumrukladılar
08:24 - Anne ve bebeğe 'askıda fatura'08:11 - Obezite ameliyatına sıkıyönetim geliyor08:06 - Türk Akademisyenler Kovid-19 barometresi geliştirdi07:56 - Güvenlik soruşturması asker ve polis öğrencilerini de kapsayacak07:50 - Engelli yeğene cinsel istismara 25 yıl hapis07:40 - Bir depo hidrojenle 700 km07:35 - 27 maddelik baro teklifininin detayı: Ekimde barolar seçime gidecek07:32 - Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum'u karıştırdılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
26 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum'u karıştırdılar
Kalkacak denilen formasyonu, Üniversite uzaktan eğitimle verecek!
Firari savcı Zekeriya Öz'ü Almanya'da yumrukladılar
Güvenlik soruşturması asker ve polis öğrencilerini de kapsayacak
İkinci. dalga ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir daha ertelenecek mi?
Seminer çalışmalarında 29-30 Haziran günleri için ek ders ücreti ödenmeyecek
Zimmetindeki parayla bahis oynayan sonra yerine koyan memur ceza alır?
Kritik üsteki FETÖ'cü itirafçı oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayakkabının vurması 2
Hapşırana öcü gibi bakmak 2
gözlerini oyma dürtüsü 1
küpe çiçeği 1
süet ayakkabı kullanmanın zor olması 1
Göze kirpiğin kaçması 1
liverpool'un premier lig şampiyonu olması 1
kısas 1
26.06.2020 beşiktaş vs konyaspor maçı 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
SON İLANLAR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi 82 işçi alacak
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 14 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Elvanpazarcık Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan İnşaat 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam