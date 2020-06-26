Çocuk maskesinde fahiş fiyat uyarısı

Türkiye'de koronavirüsle mücadele sürecinde cerrahi maskelerin satış fiyatı en fazla 1 lira olarak belirlenirken çocuk maskelerinde farklı fiyatlar tüketicilerin karşısına çıkabiliyor. Medikal firmalar veya eczanelerde bazı çocuk maskeleri renk ve desenleri sebebiyle 4,5 liraya kadar uzanan fiyatlarla satılırken, 'yıkanabilir' olarak adlandırılan ve uygunluğu tartışılan maskelerde ise 20 liraya kadar çıkan satış fiyatları söz konusu olabiliyor.

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal "Maske fiyatının belirlenmesinde herhangi bir ayrım olmaması sebebiyle çocuk maskelerinin 1 liranın üzerinde satılması maskeyle ilgili uygulanan fiyat kararına aykırıdır. Ayrıca sadece çocuk maskeleri değil, bazı toplu alanlarda 5 lira karşılığı normal maskelerin satıldığı yönünde şikayetler de gelmektedir. Bu fahiş fiyat uygulamasıdır, çıkarcılıktır, fırsatçılıktır. Yetkililer acil olarak tedbir almalıdır.

Vatandaşlar, normal maske ve çocuk maskelerini 1 liranın üzerinde satanları Ticaret Bakanlığına ya da il müdürlüklerine şikayet etmeli" değerlendirmesini yaptı.