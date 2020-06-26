1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir depo hidrojenle 700 km

Sürücüler yakın gelecekte akaryakıt istasyonlarından benzin yerine hidrojen dolduracak. Araçlar, hidrojeni elektriğe çevirecek, bir depo ile 700 kilometre yol gidecek.
 26 Haziran 2020 07:40
Yazdır
Bir depo hidrojenle 700 km

Pandemi ile birlikte yeşil enerjiye geçiş de hızlandı. Otomotiv üreticileri, yakın bir gelecekte fosil yakıtların kullanımını tamamen sonlandırmayı hedeflerken alternatif olarak elektrikli ve hidrojen ile çalışan araçlar öne çıkıyor. Bu dönüşüme liderlik eden firmalardan biri olan Bosch, hidrojen yatırımlarına hız verdi. Bosch, araçlarda hidrojenden elektrik üretimiyle şarj problemini ortadan kaldırırken sürücüler yakın gelecekte akaryakıt istasyonlarından benzin yerine hidrojen dolduracak.

ÖNCE AĞIR VASITA SONRA BİNEK

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, hidrojen teknolojilerinin öneminin giderek arttığını belirterek "Bu sistemlerde en önemli bileşen, yakıt hücresi kümeleri (stack). Yakıt hücreli sistemin çekirdeği olarak bu kümeler, hidrojeni elektrik enerjisine dönüştürüyor ve atık olarak sadece su açığa çıkıyor. Bu sistemlerin geliştirilip üretilmesi ve yakıt hücresi kümelerinin ticarileştirilmesi için İsveçli yakıt hücre kümeleri üreticisi Powercell ile iş birliğine gittik. Ayrıca Nikola firması ve Ceres Power firması ile yakıt hücreleri konusunda çalışma yürütüyoruz. Bunlara ek olarak tüm temel sistem bileşenlerini de üretime hazır hale getiriyoruz" dedi. Hidrojen ile desteklenen araçların daha uzun mesafeler katedip daha kısa dolum süreleri sunduğuna dikkat çeken Young, "Elektrikli bataryalarda şarj süresi çok uzun. Oysa hidrojenli araçlar akaryakıt istasyonlarından benzin alır gibi üç dakika içerisinde dolum yapabilecek. Hidrojenden elektrik üretimiyle şarj süresi sorunu ortadan kalkacak. Bir depo hidrojenle 700 kilometre yol gidebileceksiniz. Biz, bu teknolojide öncü olacağız. İlk olarak ağır vasıtalarda kullanacağız. Bunu, binek araçlar takip edecek. Şu an geliştirme aşamasındayız" diye konuştu.

20 MİLYAR AVROLUK PAZAR

Young, 2030 yılına kadar dünyadaki elektrikli araçların yüzde 20'sinin yakıt hücreli araçlardan oluşmasının beklendiğini, pazarın ise 20 milyar avroya ulaşacağını ifade etti. Bu uygulamaların şehirler, fabrikalar, veri işleme merkezleri gibi çok geniş bir yelpazede kullanılabileceğini dile getiren Young şunları kaydetti: Bu şekilde şehirde ve endüstriyel alanlarda küçük güç istasyonları kurmak mümkün. Bosch, yakıt hücresi uzmanı Ceres Power'a 90 milyon avro yatırım yaptı ve bu girişimle sabit yakıt hücresi Katı Oksit Yakıt Hücresi Sistemi'nin (SOFC) geliştirilip seri üretimine başlayacağız.

YAPAY ZEKALI ÜRÜNLER

Steven Young, akılı eldiven ve yapay zeka ile üretimde hata payını azalttıklarını belirterek "2025 yılına kadar bütün ürünlerimiz ya yapay zekaya sahip olacak ya da yapay zeka ile tasarlanmış olacak" dedi.

MASKE ÜRETİM HATTI İHRAÇ EDECEK

Steven Young, geliştirdikleri test kiti ve maske üretim hattı ile korona ile mücadeleye destek olduklarını belirterek "Test kiti 2,5 saatte sonuç veriyor. Başarı oranı ise yüzde 95. Bu süreyi 45 dakikaya indireceğiz. Ayrıca tam otomatik maske üretim hattı ile el değmeden cerrahi maske üretimine başladık. Üretim hattının ilk talibi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası oldu. Hattı Bursa'da imal edip ihraç edeceğiz' dedi.

BURSA'YA 500 MİLYON LİRALIK YATIRIM DAHA

Bosch, Türkiye'de 2019 yılında cirosunu yüzde 11 artışla 21,5 milyar TL'ye yükseltti. Bu gelirin yaklaşık 7,7 milyar TL'lik kısmı iç satışlardan sağlanırken ihracat geliri ise yüzde 13 artışla 13,9 milyar TL oldu. Türkiye'ye son üç yılda 3,2 milyar lira yatırım yapan Bosch'un sadece geçen yıl 1,5 milyar TL yatırım yaptığını belirten Steven Young, bunun 215 milyon lirasının AR-GE yatırımlarından oluştuğunu söyledi. Bu yıl 500 milyon lira daha yatırım yapacaklarını ifade eden Young "Bursa'daki tesisimizde yeni nesil yüksek basınçlı benzin enjeksiyon sistemi pompası üreteceğiz. Katma değeri çok yüksek bir ürün. Bu ürün ile beraber araçlardaki elektronik beyin hariç bütün elektronik sistemi Bursa'da üretiyor olacağız" dedi.

ÇİM BİÇME MAKİNESİ İLE REKOR SATIŞ YAPTIK

Salgının etkilerinin otomotiv üzerinde görülmesiyle birlikte yeni aksiyonlar aldıklarını anlatan Young "Pandemi önce Çin'i, sonra Avrupa ve ABD'yi etkiledi. Bunu fırsata çevirdik. Türkiye'deki tesislerimizi açık tutarak geceli gündüzlü çalıştık. Avrupa'nın veremediği ürünleri hızlı şekilde Türkiye'de üretip Uzak Doğu ve Avrupa'ya ihraç ettik. Tedarik zincirini açık tuttuk. Online satışlar yaptık. Bir online platformunda 19 Mayıs'ta yedi dakikada bin aksesuarlı vidalama seti sattık. Aynı şekilde mayıs ayında online platformda tüm geçmiş beş ayların tamamında sattığımız çim biçme makinesinden fazlasını sattık" diye konuştu.

ÖMER TEMÜR
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin Otomobili'ne Çin'den tasarım tescili
24 Haziran 2020 17:05		 Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi?
24 Haziran 2020 10:07
Mahkemeden araç alımında emsal 'hasarsız' kararı
23 Haziran 2020 10:41		 Sıfır araç pazarında, gelen araç hemen satılıyor
22 Haziran 2020 21:52
İkinci el oto pazarı'nda mesafe ve maske kuralına uyulmadı
21 Haziran 2020 15:30		 Toyota, kazaları araştırma yazılımını ücretsiz erişim sunacak
20 Haziran 2020 15:42
İkinci el otomobilin fiyatı sıfır fiyatını geçti
16 Haziran 2020 22:25		 Sıfır araçta, vergiler satışlara engel oluyor
15 Haziran 2020 18:32
Dünya genelinde elektrikli taşıt sayısı 7,2 milyona yükseldi
15 Haziran 2020 10:15		 Otoda Çin'den boşalan pazara Türk üreticileri talip
14 Haziran 2020 09:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:24 - FETÖ, eski başsavcının sözlerini çarpıttı09:20 - Samsun'da Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı09:19 - Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Trabzon Limanı'ndan ayrıldı09:18 - Bülent Arınç'a soruldu: FETÖ'cü müsünüz?09:10 - Faiz indi ev satışları 5'e katladı09:06 - Suıkast planının baş faili hain yaver09:05 - Şehidin adı şehit olduğu bölgedeki üst geçide verildi09:00 - İkinci. dalga ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke08:52 - AK Parti'den Z kuşağına özel seçim kampanyası08:41 - Firari savcı Zekeriya Öz'ü Almanya'da yumrukladılar
08:24 - Anne ve bebeğe 'askıda fatura'08:11 - Obezite ameliyatına sıkıyönetim geliyor08:06 - Türk Akademisyenler Kovid-19 barometresi geliştirdi07:56 - Güvenlik soruşturması asker ve polis öğrencilerini de kapsayacak07:50 - Engelli yeğene cinsel istismara 25 yıl hapis07:40 - Bir depo hidrojenle 700 km07:35 - 27 maddelik baro teklifininin detayı: Ekimde barolar seçime gidecek07:32 - Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum'u karıştırdılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
26 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum'u karıştırdılar
Kalkacak denilen formasyonu, Üniversite uzaktan eğitimle verecek!
Firari savcı Zekeriya Öz'ü Almanya'da yumrukladılar
Güvenlik soruşturması asker ve polis öğrencilerini de kapsayacak
İkinci. dalga ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir daha ertelenecek mi?
Seminer çalışmalarında 29-30 Haziran günleri için ek ders ücreti ödenmeyecek
Zimmetindeki parayla bahis oynayan sonra yerine koyan memur ceza alır?
Kritik üsteki FETÖ'cü itirafçı oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.06.2020 trabzonspor vs ankaragücü maçı 1
süet ayakkabı kullanmanın zor olması 1
maske takmak 4
kısas 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
obradovic'in fenerbahçe'den ayrılması 2
Hapşırana öcü gibi bakmak 2
gözlerini oyma dürtüsü 1
ayaklı gazete 2
küpe çiçeği 1
SON İLANLAR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi 82 işçi alacak
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 14 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Elvanpazarcık Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan İnşaat 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam