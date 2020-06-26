1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güvenlik soruşturması asker ve polis öğrencilerini de kapsayacak

İlk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerini düzenleyen teklif TBMM İçişleri Komisyonu'nda kritik bir değişiklikle kabul edildi.
 26 Haziran 2020 07:56
Yazdır
Güvenlik soruşturması asker ve polis öğrencilerini de kapsayacak

Görüşmelerde Milli Savunma Bakanlığı'na, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı okullar ve polis okullarında eğitim alacak öğrencilere, daha eğitime başlamadan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına ilişkin bir son dakika önergesi verildi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Muhalefet partilerinin temsilcilerinin itirazları üzerine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bu kapsamdaki öğrencilerin okullarındaki eğitimi bitirdikten sonra güvenlik soruşturmasından geçerek atamalarının yapıldığı belirterek şunları kaydetti: "Bunları öğrenci olarak okullara alırken arşiv araştırmasıyla alıp dört yıl boyunca eğitimini yaptırıp, ondan sonra 'Güvenlik soruşturmanız doğru çıkmadı, yeterli çıkmadı' diye ilişiklerini kesmek daha büyük adaletsizlik olur. Öğrenciyken alalım, bir sorunları yoksa öğrencilikleri bittikten sonra da yollarına kazasız belasız devam edebilsinler. Hem onların verdiği, hem devletimizin bunlara verdiği emekler boşa gitmesin."

Ersoy, "Sizi temin ederim ki, yıllık olarak güvenlik soruşturmasına tabi olacak personelin tamamı 30 bini geçmez, bilemediniz 35 bin olsun. Yoksa kamu görevine alınacak herkes bu muameleye tabi olmayacak. En fazla bu personeli alacak olan bakanlık biziz" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
27 maddelik baro teklifininin detayı: Ekimde barolar seçime gidecek
26 Haziran 2020 07:35		 Tağşiş yapana men endişe yaratana ceza
25 Haziran 2020 08:08
Güvenlik soruşturması düzenlemesine itiraz
25 Haziran 2020 08:02		 Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi TBMM'de görüşülüyor
24 Haziran 2020 22:53
Güvenlik soruşturması teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi
24 Haziran 2020 21:07		 Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
24 Haziran 2020 12:15
Yassıada teklifi Meclis'te oybirliği ile kabul edildi
23 Haziran 2020 23:16		 AK Parti, MHP ve CHP'den 'Yassıada' teklifine tam destek
23 Haziran 2020 16:07
Adnan Menderesle ilgili kara leke temizleniyor
23 Haziran 2020 06:40		 Stratejik görevler için çifte soruşturma
20 Haziran 2020 07:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:24 - FETÖ, eski başsavcının sözlerini çarpıttı09:20 - Samsun'da Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı09:19 - Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Trabzon Limanı'ndan ayrıldı09:18 - Bülent Arınç'a soruldu: FETÖ'cü müsünüz?09:10 - Faiz indi ev satışları 5'e katladı09:06 - Suıkast planının baş faili hain yaver09:05 - Şehidin adı şehit olduğu bölgedeki üst geçide verildi09:00 - İkinci. dalga ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke08:52 - AK Parti'den Z kuşağına özel seçim kampanyası08:41 - Firari savcı Zekeriya Öz'ü Almanya'da yumrukladılar
08:24 - Anne ve bebeğe 'askıda fatura'08:11 - Obezite ameliyatına sıkıyönetim geliyor08:06 - Türk Akademisyenler Kovid-19 barometresi geliştirdi07:56 - Güvenlik soruşturması asker ve polis öğrencilerini de kapsayacak07:50 - Engelli yeğene cinsel istismara 25 yıl hapis07:40 - Bir depo hidrojenle 700 km07:35 - 27 maddelik baro teklifininin detayı: Ekimde barolar seçime gidecek07:32 - Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum'u karıştırdılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
26 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum'u karıştırdılar
Kalkacak denilen formasyonu, Üniversite uzaktan eğitimle verecek!
Firari savcı Zekeriya Öz'ü Almanya'da yumrukladılar
Güvenlik soruşturması asker ve polis öğrencilerini de kapsayacak
İkinci. dalga ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir daha ertelenecek mi?
Seminer çalışmalarında 29-30 Haziran günleri için ek ders ücreti ödenmeyecek
Zimmetindeki parayla bahis oynayan sonra yerine koyan memur ceza alır?
Kritik üsteki FETÖ'cü itirafçı oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
28.06.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
Yeni yasa hazırlığı 2
hagi,fenerbahçe'yi yenmemiz için bize para verdi 2
ak parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu 2
Hapşırana öcü gibi bakmak 2
hapşırmak 2
şehir hatları vapurunun 5 kuruş olması 1
25.06.2020 van depremi 1
Yemeği fazla kaçırmak 1
nefret 1
SON İLANLAR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi 82 işçi alacak
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 14 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Elvanpazarcık Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan İnşaat 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam