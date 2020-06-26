Engelli yeğene cinsel istismara 25 yıl hapis
|26 Haziran 2020 07:50
|Yazdır
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Annenin şikayette bulunması üzerine amca Ömer D. hakkında dava açıldı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuksuz sanık Ömer D. ve çocuğun annesi Y.T. katıldı. Çocuk videoya alınan konuşmasında amcasının cinsel istismarına uğradığını anlattı. Anne Y.T. ise "Şikayetim devam ediyor" dedi. Mağdur vekili, "Çocuk birden fazla kez cinsel istismara maruz kalmıştır.
Sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin iftiraya uğradığını öne sürdü. Tutuksuz sanık Ömer D. de suçlamayı reddetti. Kararını açıklayan mahkeme, Ömer D.'yi "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından anne Yıldız T. gözyaşlarına hakim olamadı. Sanık Ömer D. duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Belediye işçisini darp eden genç tutuklandı
24 Haziran 2020 19:45
|Kayseri'de eski Sarıoğlan belediye başkanlarına hapis cezası
24 Haziran 2020 16:21
|Bodrum eski Belediye Başkanı Kocadon'a 1 yıl hapis cezası
24 Haziran 2020 16:10
|Kadir Şeker'in tutukluluk hali sürecek
24 Haziran 2020 13:33
|Dürümlü katliamı davası sanığına rekor ceza
24 Haziran 2020 13:30
|MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasının ilk duruşması başladı
24 Haziran 2020 12:08
|Başhekim, doktora tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı
23 Haziran 2020 23:14
|Mahkemeden İmamoğlu'nun tazminat talebine ret
23 Haziran 2020 14:54
|Adnan Oktar davasında sanıkların korona nedeniyle erteleme talepleri reddedildi
23 Haziran 2020 12:27
|Sahte ilanlarla 103 kişiyi dolandıran 13 şüpheli tutuklandı
22 Haziran 2020 23:42