Türk Akademisyenler Kovid-19 barometresi geliştirdi
|26 Haziran 2020 08:06
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Barometre ile birlikte periyodik olarak saha araştırması yapılacağını belirten Prof. Dr.İlhan, bu yolla pandeminin toplum üzerindeki etkileriyle ilgili verilere ulaşılacağını dile getirdi.
Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın habeirne göre: Toplum Bilimleri Kurulu'nun yapacağı çalışmalarla ilgili Milliyet'e konuşan Prof. Dr. İlhan, salgının tıbbi boyutunda Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu belirterek, "Ama eksik kalan bir durum var. Salgının psikolojik, sosyolojik ve ekonomik etkileri. Bu kurul bu etkiyi ortaya çıkarmak bu üç etkinin nedenlerini saptamak, aynı zamanda bu nedenlere yönelik çözüm önerileri geliştirmek için kuruldu" ifadesini kullandı. "Salgının bu etkilerini ölçeceğiz. Ölçmek için de koronavirüs barometresi geliştiriyoruz" diyen İlhan, barometre ile birlikte periyodik olarak saha araştırması da yapacaklarını kaydetti.
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