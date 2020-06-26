1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anne ve bebeğe 'askıda fatura'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pandemi döneminde geliri azalablara destek olmak için başlattığı çalışmasını "Askıda Fatura" kampanyasını genişletti. "Kardeş Aile Paketi" ve"Anne Bebek Paketi" uygulamasına katılmak isteyen kişiler, desteğe ihtiyaç duyan ailelere maddi katkı sağlayacak.
 26 Haziran 2020 08:24
Yazdır
Anne ve bebeğe 'askıda fatura'

Hayırseverler ile ekonomik desteğe ihtiyaç duyanları buluşturan İBB, yeni bir yardımlaşma uygulaması başlattı. Fatura ödeme güçlüğü çekenlere destek olmak isteyenler için "Askıda Fatura"yı hayata geçiren belediye, bu hizmete "Kardeş Aile Paketi" ile "Anne Bebek Paketi"ni de dahil etti. Başlatılan çalışma ile askıdan alınan faturalara ek olarak yardımseverler, ailelerin temel ihtiyaçlarına da destek olacak. Çalışma için iki farklı destek tutarı belirlendi. Destek, Kardeş Aile'de ihtiyaca göre 100TL ile 250 TL iken Anne Bebek için 1 çocuklu ailede 125 TL, 2 çocuklu aile ise 200 TL olarak saptandı.

Alışveriş imkanı

"Kardeş Aile Paketi" ve "Anne-Bebek Paketi"ne başvurmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin, Alo 153'ü arayarak Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Destek Programını müracaat etmesi gerekiyor. Başvuru esnasında İstanbulkart numarası kaydı alınıyor ve onaylanması halinde kartlarına yükleme talimatı oluşturuluyor. Bakiye yüklenen ihtiyaç sahipleri İstanbulkart'ları aracılığıyla anlaşmalı marketlerden alış veriş yapabilecek.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Obezite ameliyatına sıkıyönetim geliyor
26 Haziran 2020 08:11		 Kurban kesimi 'randevu' sistemiyle yapılacak
26 Haziran 2020 07:15
Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte neler yaşandı?
25 Haziran 2020 23:54		 2019 yılı TSK dış kaynaktan Muvazzaf Astsubay alım sonuçları
25 Haziran 2020 23:27
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Nasrullah Kadı Camisi açıklaması
25 Haziran 2020 23:27		 AYM, emsal bireysel başvuru kararlarını cilt halinde yayımladı
25 Haziran 2020 22:46
Personelde virüs çıktı, banka şubesi karantinaya alındı
25 Haziran 2020 22:38		 Yeni vaka sayısı bugün de 1500 sınırında
25 Haziran 2020 20:51
KYK'dan kayıt sildirme duyurusu
25 Haziran 2020 20:37		 Bakanlık, hayvanların ırkı, cinsi ve yaşı için uygulama geliştirdi
25 Haziran 2020 17:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:24 - FETÖ, eski başsavcının sözlerini çarpıttı09:20 - Samsun'da Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı09:19 - Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Trabzon Limanı'ndan ayrıldı09:18 - Bülent Arınç'a soruldu: FETÖ'cü müsünüz?09:10 - Faiz indi ev satışları 5'e katladı09:06 - Suıkast planının baş faili hain yaver09:05 - Şehidin adı şehit olduğu bölgedeki üst geçide verildi09:00 - İkinci. dalga ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke08:52 - AK Parti'den Z kuşağına özel seçim kampanyası08:41 - Firari savcı Zekeriya Öz'ü Almanya'da yumrukladılar
08:24 - Anne ve bebeğe 'askıda fatura'08:11 - Obezite ameliyatına sıkıyönetim geliyor08:06 - Türk Akademisyenler Kovid-19 barometresi geliştirdi07:56 - Güvenlik soruşturması asker ve polis öğrencilerini de kapsayacak07:50 - Engelli yeğene cinsel istismara 25 yıl hapis07:40 - Bir depo hidrojenle 700 km07:35 - 27 maddelik baro teklifininin detayı: Ekimde barolar seçime gidecek07:32 - Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum'u karıştırdılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
26 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum'u karıştırdılar
Kalkacak denilen formasyonu, Üniversite uzaktan eğitimle verecek!
Firari savcı Zekeriya Öz'ü Almanya'da yumrukladılar
Güvenlik soruşturması asker ve polis öğrencilerini de kapsayacak
İkinci. dalga ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir daha ertelenecek mi?
Seminer çalışmalarında 29-30 Haziran günleri için ek ders ücreti ödenmeyecek
Zimmetindeki parayla bahis oynayan sonra yerine koyan memur ceza alır?
Kritik üsteki FETÖ'cü itirafçı oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kavga 2
nefret 1
bağcıklı ayakkabının ettikleri 1
ayakkabının vurması 2
hapşırmak 2
Göze kirpiğin kaçması 1
İş yaparken söylenen şarkılar 1
kırmızı 1
liverpool'un premier lig şampiyonu olması 1
27.06.2020 trabzonspor vs ankaragücü maçı 1
SON İLANLAR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi 82 işçi alacak
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 14 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Elvanpazarcık Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan İnşaat 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam