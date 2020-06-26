Anne ve bebeğe 'askıda fatura'
|26 Haziran 2020 08:24
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Hayırseverler ile ekonomik desteğe ihtiyaç duyanları buluşturan İBB, yeni bir yardımlaşma uygulaması başlattı. Fatura ödeme güçlüğü çekenlere destek olmak isteyenler için "Askıda Fatura"yı hayata geçiren belediye, bu hizmete "Kardeş Aile Paketi" ile "Anne Bebek Paketi"ni de dahil etti. Başlatılan çalışma ile askıdan alınan faturalara ek olarak yardımseverler, ailelerin temel ihtiyaçlarına da destek olacak. Çalışma için iki farklı destek tutarı belirlendi. Destek, Kardeş Aile'de ihtiyaca göre 100TL ile 250 TL iken Anne Bebek için 1 çocuklu ailede 125 TL, 2 çocuklu aile ise 200 TL olarak saptandı.
Alışveriş imkanı
"Kardeş Aile Paketi" ve "Anne-Bebek Paketi"ne başvurmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin, Alo 153'ü arayarak Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Destek Programını müracaat etmesi gerekiyor. Başvuru esnasında İstanbulkart numarası kaydı alınıyor ve onaylanması halinde kartlarına yükleme talimatı oluşturuluyor. Bakiye yüklenen ihtiyaç sahipleri İstanbulkart'ları aracılığıyla anlaşmalı marketlerden alış veriş yapabilecek.
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