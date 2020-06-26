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AK Parti'den Z kuşağına özel seçim kampanyası

'Z kuşağı olarak tabir edilen 7 milyona yakın seçmen 2023'te ilk kez oy kullanacak. Z kuşağnını dijital platformlarda manipüle edilme ihtimali var. '
 26 Haziran 2020 08:52
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AK Parti'den Z kuşağına özel seçim kampanyası

Hürriyet Gazetesinden Hande Fırat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal' ile röportaj yaptı.

Fırat röportajında AK Parti'nin Z kuşağına yönelik özel seçim kampanyası konusu konuşuldu

Mahir Ünal, Hande Fırat'a 'yeşil küre', 'z kuşağı dijital seçim kampanyası' ve 'siber kıta sahanlığı'nı anlattı

7 MİLYON Z KUŞAĞI SEÇMEN

Dijitalleşme ve bunun salgınla birlikte daha da hızlanması günlük hayatları değiştirdiği gibi, siyaseti, siyasetin dilini de değiştiriyor. Z kuşağı olarak tabir edilen 7 milyona yakın seçmen 2023'te ilk kez oy kullanacak. Mahir Ünal, salgın sürecinde kuşakların nasıl vakit geçirdiğinin de araştırıldığını söyledi. Genç seçmenin oy verme davranışında yeni medya düzeni en temel faktör. En büyük tehlike ise seçmenin dijital ortamda manipüle edilme ihtimali.

Diğer yandan Z kuşağının tamamen dijital ortamda olması, diğer kuşaklarda da bu oranın artması, siyasi partilerin seçmene ulaşma yöntemlerini değiştirmesine yol açıyor. AK Parti Dijital Medya Takip Sistemi'nde hem sosyal ağlardaki popüler konular/talepler belirleniyor, hem de oluşturulan stüdyo ile siyasetçilerden içerik oluşturması isteniyor. Belli ki önümüzdeki süreçte siyasetçiler, televizyonlardan daha çok dijital dünyadaki yayınlarda seçmenin karşısına çıkacaklar.
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