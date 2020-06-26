İkinci. dalga ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke
|26 Haziran 2020 09:00
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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkilemiş durumda.
Neredeyse gezegenimizdeki her ülkede ölüme neden olan salgına karşı alınan önlemler ise pek çok bölgede gevşetilmiş durumda.
Pek çok ülkenin geçtiğimiz aylarda salgına karşı aldığı önlemlerin bir kısmını gevşetmesi corona virüsün bir ikinci dalgaya neden olup olmayacağını tartışmaya açtı.
İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi, corona virüste (COVID-19) ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülkeyi açıkladı.
Bu açıklamaya göre koronavirüs pandemisinde ikinci dalganın yaşanma ihtimalinin ben yüksek olduğu 10 ülke sırasıyla; Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya ve Suudi Arabistan oldu.
İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi, bu sonuçlara 45 ülke ve 25 bin vaka üzerinde yaptığı araştırma ile ulaştı.
Türkiye, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, BAE, Belarus, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda ise tedbirlerin gevşetilmesine rağmen vaka sayılarında büyük artışların görülmediği ülkeler olarak gösterildi.
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