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Suıkast planının baş faili hain yaver

FETÖ cuntası 'Yurtta Sulh Konseyi'nin üyesi darbeci Tuğgeneral Hakan Evrim'in dinlenme odasında çıkan notlarda Başkan Erdoğan'a suikast planının bir numaralı yöneticisi örgüt üyeliğinden tutuklanan başyaveri Ali Yazıcı olarak gösteriliyor
 26 Haziran 2020 09:06
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Suıkast planının baş faili hain yaver

FETÖ'nün darbe girişimini yöneten ve F-16'larla Ankara'yı bombalatan sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi eski Tuğgeneral Hakan Evrim'in dinlenme odasında çıkan notlar, Başyaver Albay Ali Yazıcı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Marmaris'te konakladığı otele saldırı düzenleyen askerlerle bağlantısını gözler önüne serdi. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, suikast hazırlığı yapan Yazıcı'nın asıl fail olarak yargılanması gerektiğini içeren dilekçesini mahkemeye sundu.

Hakan Evrim'in, Ankara 4. Ana Jet Üs Komutanlığı 143. Filo 240 No'lu dinlenme odasında çıkan notlarda inceleme yapan Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü şok sonuçlara ulaştı. Notlarda; Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli, Genelkurmay Karargahı'nın ele geçirilmesi operasyonunu yöneten Albay Fırat Alakuş'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilecek eylemden bilgi sahibi olduğu açıkça görülüyor. Alakuş'un isminin hemen yanında; Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Kurmay Albay olan ve Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimini yöneten Binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Ali Yazıcı'yla birlikte hareket eden eski Yarbay Emin Güven'in isminin alt alta yazıldığı görülüyor. Şükrü Seymen ve Emin Güven söz konusu suikast girişiminde sorumlu olarak belirlenmiş. Notlarda; Şükrü Seymen ve Ali Yazıcı'nın isminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi operasyon için katılacak kişiler ve sayılar belirlenmiş. Notlarda yer alan 35 sayısının, suikast girişimine katılacak asker sayısı olduğu ifade ediliyor.

Ankara TEM Şube; Fırat Alakuş, Şükrü Seymen ve Ali Yazıcı'nın isminin yazıldığı notlarda bulunan sol işaret parmağı izinin; FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün sivil imamı Kemal Batmaz'ın sol işaret parmak iziyle aynı olduğunu tespit etti. Batmaz, Erdoğan'a suikast ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan yargılanıyor.

Notlarda; dönemin Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü, sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi eski Kurmay Albay Osman Kılıç'ın da parmak izi tespit edildi. Kılıç da, Erdoğan'a suikast ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan yargılanıyor. Eski Yarbay Emin Güven, mahkemede verdiği ifadede, 15 Temmuz sabahında Fırat Alakuş ve beraberindeki 10-15 kişiyle toplantı yaparak görüştüğünü açıkladı.

Kenan Kıran
Sabah
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