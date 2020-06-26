1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ, eski başsavcının sözlerini çarpıttı

Terör örgütü FETÖ, 'tiyatro' algısı tutmayınca, 15 Temmuz gecesi 'terör' soruşturması açan dönemin Ankara Başsavcısı Kodalak'ı hedef aldı.
 26 Haziran 2020 09:24
Yazdır
FETÖ, eski başsavcının sözlerini çarpıttı

Terör örgütü FETÖ, 15 Temmuz hain girişimini 'tiyatro' olarak gösterme çabası işe yaramayınca, örgütle mücadele eden isimleri hedef almaya başladı. Terör örgütü üyeleri, 15 Temmuz darbe girişimi sürerken gece saat 23:00 sularında terör örgütüne karşı soruşturma başlatan dönemin Ankara Başsavcısı Harun Kodalak'ın üç yıl önce bu mücadeleye dair açıklamalarını çarpıtarak, "Kodalak'tan 15 Temmuz tiyatrosu itirafı: O geceye kadar belge bulamadık" dediğini iddia etti.

Halen Yargıtay üyesi olan Kodalak, AKŞAM'ın sorularını yanıtlarken, örgütün üç yıl sonra yeni itibarsızlaştırma kampanyaları için malzeme arayışına girdiğine dikkati çekerek, "Orada kastedilen çok açıktır. Konuşmamda, iddianamede 'silahlı terör örgütü' olduğuna dair yeterli delil olduğu açıkça belirtilmiştir. Hain teşebbüsleri ile milletin başına ve bu arada örgütün 'silahlı terör örgütü' olduğuna inanmayanların başına bombalar yağdırarak gerçek yüzlerini ortaya koymuşlardır. Sözlerim, bunu açıklamaktan ibarettir" dedi.

Kodalak, söz konusu röportajda, örgütün silahlı terör örgütü olduğu yönünde yeterli bilgi ve belgeye sahip olduklarını, ancak 'hala buna inanmayanlar bulunduğunu' vurgulamıştı. Kodalak, örgütün eski önemli mensuplarından Kemalettin Özdemir'in 'örgütün silahlı gücünün, polis ve orduya soktuğu militanları olduğu' yönündeki beyanlarına da atıf yapmıştı.

LÜTFİ KAPLAN
Akşam
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Samsun'da Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
26 Haziran 2020 09:20		 Suıkast planının baş faili hain yaver
26 Haziran 2020 09:06
Şehidin adı şehit olduğu bölgedeki üst geçide verildi
26 Haziran 2020 09:05		 Firari savcı Zekeriya Öz'ü Almanya'da yumrukladılar
26 Haziran 2020 08:41
Kritik üsteki FETÖ'cü itirafçı oldu
26 Haziran 2020 06:41		 Hakkari'de terör saldırısı: 2 işçi yaralandı
26 Haziran 2020 05:02
Kastamonu'da FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
25 Haziran 2020 23:41		 DHKP-C'ye operasyon: Biri turuncu listede aranan 2 terörist yakalandı
25 Haziran 2020 23:20
Teröristler içme suyu çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 yaralı
25 Haziran 2020 22:03		 Emniyeti bombalayan darbeci pilottan 'darbe girişiminde yer almadım' savunması
25 Haziran 2020 17:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:24 - FETÖ, eski başsavcının sözlerini çarpıttı09:20 - Samsun'da Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı09:19 - Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Trabzon Limanı'ndan ayrıldı09:18 - Bülent Arınç'a soruldu: FETÖ'cü müsünüz?09:10 - Faiz indi ev satışları 5'e katladı09:06 - Suıkast planının baş faili hain yaver09:05 - Şehidin adı şehit olduğu bölgedeki üst geçide verildi09:00 - İkinci. dalga ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke08:52 - AK Parti'den Z kuşağına özel seçim kampanyası08:41 - Firari savcı Zekeriya Öz'ü Almanya'da yumrukladılar
08:24 - Anne ve bebeğe 'askıda fatura'08:11 - Obezite ameliyatına sıkıyönetim geliyor08:06 - Türk Akademisyenler Kovid-19 barometresi geliştirdi07:56 - Güvenlik soruşturması asker ve polis öğrencilerini de kapsayacak07:50 - Engelli yeğene cinsel istismara 25 yıl hapis07:40 - Bir depo hidrojenle 700 km07:35 - 27 maddelik baro teklifininin detayı: Ekimde barolar seçime gidecek07:32 - Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum'u karıştırdılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
26 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum'u karıştırdılar
Kalkacak denilen formasyonu, Üniversite uzaktan eğitimle verecek!
Firari savcı Zekeriya Öz'ü Almanya'da yumrukladılar
Güvenlik soruşturması asker ve polis öğrencilerini de kapsayacak
İkinci. dalga ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir daha ertelenecek mi?
Seminer çalışmalarında 29-30 Haziran günleri için ek ders ücreti ödenmeyecek
Zimmetindeki parayla bahis oynayan sonra yerine koyan memur ceza alır?
Kritik üsteki FETÖ'cü itirafçı oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
obradovic'in fenerbahçe'den ayrılması 2
26.06.2020 beşiktaş vs konyaspor maçı 1
ayaklı gazete 2
28.06.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
kavga 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
ayakkabının vurması 2
hagi,fenerbahçe'yi yenmemiz için bize para verdi 2
nefret 1
27.06.2020 trabzonspor vs ankaragücü maçı 1
SON İLANLAR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi 82 işçi alacak
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 14 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Elvanpazarcık Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan İnşaat 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam