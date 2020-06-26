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Bakan Varank, 5 kıtada 86 ülkeye ihracat yapan firmayı ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Makineleri üreten makineler de çok kıymetli. Dolayısıyla takım tezgahları, CNC gibi yüksek teknolojili ürünlerin ülkemizde üretilmesi çok önemli. Türkiye bu manada çok büyük bir dış ticaret açığı veriyor. Milyarlarca dolarlık bu makinelerden her yıl ithalatımız var"
 26 Haziran 2020 09:42
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Bakan Varank, 5 kıtada 86 ülkeye ihracat yapan firmayı ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri'de faaliyet gösteren ve ürettiği makineleri 5 kıtada 86 ülkeye ihracat eden Dener Makina'yı ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretler için kente gelen Bakan Varank, beraberinde AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile fabrikanın İncesu'daki tesislerini gezdi.

Bakan Varank, Dener Makina Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dener, Üst Yönetici (CEO) Cemal Dener, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Şeyhmahmutoğlu tarafından karşılandı.

Dener Makina'nın yarım asırlık geçmişe sahip olduğunu ve takım tezgahları, CNC makinaları ürettiğini belirten Bakan Varank, makine sektörünün stratejik önemine dikkati çekti.

Sanayinin altyapısını makinenin oluşturduğunu anlatan Varank, "Makineleri üreten makineler de çok kıymetli. Dolayısıyla takım tezgahları, CNC gibi yüksek teknolojili ürünleri ülkemizde üretilmesi çok önemli. Türkiye bu manada çok büyük bir dış ticaret açığı veriyor. Milyarlarca dolarlık bu makinelerden her yıl ithalatımız var. Biz yerli üreticilerimizin tıpkı Dener Makine gibi bu piyasaya girmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Varank, Dener Makina'nın sektörünün en büyüklerinden olduğunu, 100'e yakın ülkeye buradan makine satıldığını aktardı.

Firmanın Kayseri'nin önemli bir değeri olan TAKSAN AŞ'yi satın aldığını anımsatan Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Bu firmamız orayı da satın alarak adeta harabe haline gelmiş bu üretim tesisini ayağa kaldırmış oldu. Biz özellikle makine sektörünü çok önemsiyoruz. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programında pilot uygulamayı makine sektöründe başlatmıştık. Önümüzdeki ay bunun sonuçlarını açıklayacağız. Biz makinede dışa bağımlı olmak istemiyoruz. Türkiye'deki tüm politikaları bu manada makine üretebilen, Türkiye'nin bütün makine ihtiyacını yerli olarak karşılayabilen bir Türkiye inşa etmek için kullanmak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde çok güzel gelişmeler olacak. Bu kabiliyetlerimiz daha da artacak, böyle firmalarımızın sayısı artacak. Dener Makine'nin kabiliyeti ve kapasitesi artacak. Konuştuk, sipariş yetiştiremiyorlarmış. Makine sektörü bizim göz bebeği sektörümüz. Türkiye'yi makinede dünyanın en önemli oyuncularından biri haline getirmek istiyoruz."

- "7 kıtaya 7 şirket kuracağız"

Dener Makina Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dener de fabrikayı dünyada entegre bir tesis haline getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

5 kıtada 86 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Dener, "Amerika'ya, Çin'e, Japonya'ya ihracat yapıyoruz. 7 kıtaya 7 şirket kuracağız. Birini ABD'ye kurduk, yönetim kurulu başkanımız Türk, çalışanlar ABD'li. Almanya'ya bir şirket kurduk. Şimdi hedefimiz Hindistan ve Malezya ya da Endonezya'ya şirket kurmak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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