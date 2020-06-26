3 Bakanlık 2'ye bölünecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Çalışma Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bölünerek mevcut bakanlık sayısının 16'dan 19'a çıkarılması planlanıyor
|26 Haziran 2020 09:43
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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile beraber Bakanlık sayısı 16'ya düşürülmüştü. 1'de Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı atanmıştı.
Görevde olan Bakanlar, 10 Temmuz itibariyle özlük haklarını kazanmış olacak. Bu tarihten sonra bazı değişikliklerin olması bekleniyor.
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün ki yazısında bakanlık sayısının 16'dan 19'a, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı sayısının da 1'den 2'ye çıkacağını yazdı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Çalışma Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bölünmesi üzerinde duruluyor dedi.
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