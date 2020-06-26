Etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride arandığı ortaya çıktı
İçişleri: Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi, birinin Gri Liste'de yer alan terörist Osman İşleyen olduğu belirlendi.
|26 Haziran 2020 09:48
|Yazdır
İçişleri: Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi, birinin Gri Liste'de yer alan terörist Osman İşleyen olduğu belirlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|18 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasından 29 kişiye gözaltı kararı
26 Haziran 2020 11:23
|FETÖ zanlısının kırmızı listedeki teröristle görüştüğü belirlendi
26 Haziran 2020 11:15
|Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 8 kişi yakalandı
26 Haziran 2020 10:50
|Darbe davasında karar öncesi yoğun güvenlik önlemi
26 Haziran 2020 10:25
|İşçilere saldıran PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
26 Haziran 2020 10:20
|FETÖ'nün gizli toplantı üssü doktorun evi çıktı!
26 Haziran 2020 09:55
|FETÖ, eski başsavcının sözlerini çarpıttı
26 Haziran 2020 09:24
|Samsun'da Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
26 Haziran 2020 09:20
|Suıkast planının baş faili hain yaver
26 Haziran 2020 09:06
|Şehidin adı şehit olduğu bölgedeki üst geçide verildi
26 Haziran 2020 09:05