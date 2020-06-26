FETÖ'nün gizli toplantı üssü doktorun evi çıktı!

Geçtiğimiz hafta İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK'daki FETÖ üyelerine yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 119'u muvazzaf 167 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli Astsubay Z.A da gözaltına alındı. Gözaltına alınan muvazzaf Astsubay Z.A. itirafçı oldu. Z.A., örgüt ile Kocaeli İzmit'te lise ikinci sınıfa giderken tanıştığını aktardı. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'daki örgüt evinde üniversiteye hazırlanan Z.A. 2013'te İzmir Hava Meslek Yüksek Okulu'nu kazandı.

ŞİFRE SPOR SALONU

İfadesinde örgüt abiliğini yapan isimleri savcılıkla paylaşan Z.A, örgüt abisiyle askeri öğrenciyken ilk etapta bir doktorun evinde buluştuklarını aktardı. Z.A "Eve gitmeden önce 'Said' kod isimli şahıs ankesörlü dediğimiz sabit bir hattan cep telefonumu arıyor, 'Spor salonuna geliyor musun' şeklinde aramızda anlaştığımız şifreyi söylüyordu. Biz de cevabımızı veriyorduk. Bazen, kendisi sabit hattan arayarak, 'Spor iptal' diyerek o hafta yapacağımız buluşmanın iptal olduğunu bildiriyordu. Eve gittiğimde doktor ve eşi salona gelip bize katılmıyordu." dedi.

ABD RAPORUNDA FETO İÇİN 'DİN ADAMI' TANIMLAMASI KALDIRILDI

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı terörizm raporunda geçen yıl FETÖ elebaşı için yapılan 'sürgündeki din adamı' tanımından 'din adamı' ifadesinin çıkarılması dikkat çekti. 2019 yılının değerlendirildiği son raporun FETÖ'ye değinilen kısmında Türkiye'nin FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımladığının altı çizildi. Öte yandan raporda PKK ve YPG'nin Türkiye sınırları içinde çeşitli terör eylemleri gerçekleştirdiği belirtilerek son iki raporda yer almayan "Türkiye'nin YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğü" ibaresine yer verildi.

Sela Alim Dalgıç