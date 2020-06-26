'Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, anne oldu'
Akdeniz Üniversitesi, kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in anne olduğunu bildirdi.
|26 Haziran 2020 10:16
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Akdeniz Üniversitesi, kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in anne olduğunu bildirdi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, "8 Ağustos 2011 tarihinde dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert, annelik sevincine kavuşmuştur." açıklaması yapıldı.
Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.
Süreçle ilgili basın toplantısı yapılması bekleniyor.
Rahmi olmadığı için hamile kalamayan 23 yaşındaki Derya Sert'e, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de gerçekleştirilen ve 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti.
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