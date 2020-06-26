Darbe davasında karar öncesi yoğun güvenlik önlemi
|26 Haziran 2020 10:25
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Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe girişimi davasında karar duruşması öncesi alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili davada kararın açıklanması bekleniyor.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülecek davanın karar duruşmasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Duruşmayı izlemek için gelen basın mensupları ve avukatlar, yerleşkeye ateş ölçümleri yapılarak girdi.
Jandarma ve polis ekiplerinin cezaevi çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.
Cezaevi yerleşkesine giren araçlar tek tek aranırken jandarmaya ait "drone" da havadan görüntü aldı.
Bomba arama köpekleri eşliğinde aramalar yapılırken polis ekipleri, kampüs çevresinde güvenliği ve trafik akışını sağlıyor.
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