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Gram altın 389 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 637 lira, Cumhuriyet altını 2.605 liradan satılıyor
 26 Haziran 2020 10:40
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Gram altın 389 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 388,7 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 388,6 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 388,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 637 lira, Cumhuriyet altını da 2.605 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında, 1.763 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının finansal etkileriyle mücadelede merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin genişleyici tutumlarını sürdürmelerinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt dışında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de kişisel gelir ve giderler ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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