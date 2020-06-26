Mersin'de tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak
|26 Haziran 2020 10:43
|Yazdır
Mersin'de tatil için bulunan yerli ve yabancı turistlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplandığı belirtildi.
Açıklamada, YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilebilmesi için 27 Haziran'da 09.30-15.00 ve 28 Haziran'da da 09.30-18.30 saatlerinde belirli istisnalar çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği hatırlatıldı.
Kısıtlamadan, rezervasyon yapan yerli ve yabancı misafirler ile tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına önlem alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin, rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları, plajlardan yararlanmaları, müze ve ören yerleri ile tarihi, kültürel, dini anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaretleri ve bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanların, YKS'nin olduğu 27-28 Haziran'da belirli saat aralığında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Rize sahiline eski savaş uçağı konuldu
26 Haziran 2020 11:34
|Salgın döneminde 'çevrim içi eğitimle' 10 binden fazla öğretmene ulaştı
26 Haziran 2020 11:20
|Türkiye Adalet Akademisinden 'Avrupa Yargı Eğitim Ağı' girişimi
26 Haziran 2020 11:10
|Sağlık Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavlarda uygulanacak Covid-19 tedbirlerini belirledi
26 Haziran 2020 10:49
|İçişleri'nden yeni Genelge... İnternet kafeler ve oyun yerleri açılıyor
26 Haziran 2020 10:20
|Anne ve bebeğe 'askıda fatura'
26 Haziran 2020 08:24
|Obezite ameliyatına sıkıyönetim geliyor
26 Haziran 2020 08:11
|Kurban kesimi 'randevu' sistemiyle yapılacak
26 Haziran 2020 07:15
|Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte neler yaşandı?
25 Haziran 2020 23:54
|2019 yılı TSK dış kaynaktan Muvazzaf Astsubay alım sonuçları
25 Haziran 2020 23:27