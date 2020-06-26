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Mersin'de tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Mersin'de tatil için bulunan yerli ve yabancı turistlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu bildirildi.
 26 Haziran 2020 10:43
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Mersin'de tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Mersin'de tatil için bulunan yerli ve yabancı turistlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilebilmesi için 27 Haziran'da 09.30-15.00 ve 28 Haziran'da da 09.30-18.30 saatlerinde belirli istisnalar çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği hatırlatıldı.

Kısıtlamadan, rezervasyon yapan yerli ve yabancı misafirler ile tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına önlem alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin, rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları, plajlardan yararlanmaları, müze ve ören yerleri ile tarihi, kültürel, dini anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaretleri ve bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanların, YKS'nin olduğu 27-28 Haziran'da belirli saat aralığında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir."
Anadolu Ajansı
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