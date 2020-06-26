Sağlık Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavlarda uygulanacak Covid-19 tedbirlerini belirledi
|26 Haziran 2020 10:49
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavlarda uygulanacak Covid-19 tedbirlerini belirledi. Bakanlık, mülakatların mümkün olduğunda online yapılmasını önerdi.
Sağlık Bakanlığı'nın kurum ve kuruluşlar yaptığı yazılı sınavlar için alınmasını önerdiği tedbirler
Yazılı sınava girecek adayların sosyal mesafesi en az 1 metre olacak.
Sınav yeri ve salona girerken el antiseptiği kullanılacak.
Sınav evrakları kişisel kalem ile imzalanacak. Başkasına ait kalem, silgi ve kalemtıraş kullanılmayacak.
Sınava girecek adayların yakınları sınav binasına ve bahçesine alınmayacak.
Kimlik kontrolleri, kimliklere dokunulmadan yapılacak.
Sınava girerken ve sınav esnasında maske takılmalı
Yazılı sınava ile ilgili önerilen tüm tedbirler için TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı'nın kurum ve kuruluşlar yaptığı sözlü sınavlar için alınmasını önerdiği tedbirler
Mülakatlar mümkün olduğunda online yapılmalı.
Online mülakat tercih edilmiyorsa görevliler arasındaki mesafe en az 1 metre olmalı.
Mülakatlar kalabalık oluşturmayacak şekilde planlanmalı. Evraklar kişisel kalemle imzalanmalı.
Mülakat esnasında ve sonrasında pencereler açılarak salonlar havalandırılmalı.
Mülakat esnasında su dışında yiyecek ve içecek tüketilmemeli
Mülakata ilişkin önerilen tüm tedbirler için TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Rize sahiline eski savaş uçağı konuldu
26 Haziran 2020 11:34
|Salgın döneminde 'çevrim içi eğitimle' 10 binden fazla öğretmene ulaştı
26 Haziran 2020 11:20
|Türkiye Adalet Akademisinden 'Avrupa Yargı Eğitim Ağı' girişimi
26 Haziran 2020 11:10
|Mersin'de tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak
26 Haziran 2020 10:43
|İçişleri'nden yeni Genelge... İnternet kafeler ve oyun yerleri açılıyor
26 Haziran 2020 10:20
|Anne ve bebeğe 'askıda fatura'
26 Haziran 2020 08:24
|Obezite ameliyatına sıkıyönetim geliyor
26 Haziran 2020 08:11
|Kurban kesimi 'randevu' sistemiyle yapılacak
26 Haziran 2020 07:15
|Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte neler yaşandı?
25 Haziran 2020 23:54
|2019 yılı TSK dış kaynaktan Muvazzaf Astsubay alım sonuçları
25 Haziran 2020 23:27