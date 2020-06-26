Sağlık Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavlarda uygulanacak Covid-19 tedbirlerini belirledi. Bakanlık, mülakatların mümkün olduğunda online yapılmasını önerdi.

Sağlık Bakanlığı'nın kurum ve kuruluşlar yaptığı yazılı sınavlar için alınmasını önerdiği tedbirler

Yazılı sınava girecek adayların sosyal mesafesi en az 1 metre olacak.

Sınav yeri ve salona girerken el antiseptiği kullanılacak.

Sınav evrakları kişisel kalem ile imzalanacak. Başkasına ait kalem, silgi ve kalemtıraş kullanılmayacak.

Sınava girecek adayların yakınları sınav binasına ve bahçesine alınmayacak.

Kimlik kontrolleri, kimliklere dokunulmadan yapılacak.

Sınava girerken ve sınav esnasında maske takılmalı

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Sağlık Bakanlığı'nın kurum ve kuruluşlar yaptığı sözlü sınavlar için alınmasını önerdiği tedbirler

Mülakatlar mümkün olduğunda online yapılmalı.

Online mülakat tercih edilmiyorsa görevliler arasındaki mesafe en az 1 metre olmalı.

Mülakatlar kalabalık oluşturmayacak şekilde planlanmalı. Evraklar kişisel kalemle imzalanmalı.

Mülakat esnasında ve sonrasında pencereler açılarak salonlar havalandırılmalı.

Mülakat esnasında su dışında yiyecek ve içecek tüketilmemeli

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