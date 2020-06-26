TESK, esnafın taleplerini Bakan Pekcan'a iletti
|26 Haziran 2020 10:52
|Yazdır
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın kredi borçlarının tekrar ertelenmesini ve çarkların dönmesi için asgari düzeyde nakdi yardım yapılmasını talep etti.
TESK'ten yapılan açıklamaya göre, Palandöken, konfederasyonun her ay birlik ve federasyon başkanlarıyla yaptığı Mesleki Eğitim Kurul toplantısına, video konferansla katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a esnafın sorun ve taleplerini iletti.
Esnafın pandemi sürecinden en çok etkilenen kesim olduğunu dile getiren Palandöken, çözülmesini istedikleri bazı talepleri olduğunu aktardı. Palandöken, "Bunlardan ilki, esnafı rahatlatacak bir adım olan kredi borçlarının tekrar ertelenmesi. Kahvehane ve kıraathanelerde tek kullanımlık örtü, her masaya sıfır oyun kağıdı şartıyla oyun oynanmasına izin verilmeli. Motorlu taşıtlara ticari akaryakıt verilmeli, ÖTV ve KDV kaldırılmalı. Bununla birlikte çek ve senetler de ötelenmeli. Sınavların olduğu saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlaması esnasında lokanta ve restoranlara paket servis yapabilme imkanı tanınmalı. Esnafımızın tamamına, çarkların dönmesi için asgari ücret düzeyinde nakit yardımı yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Esnafa bu dönemde birçok devlet desteğinin sağlandığına işaret eden Palandöken, destekleyici yardımların daha da artması, esnafın kaldıramayacağı yüklerin ise azaltılması gerektiğini belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|1 Temmuz'dan sonra, borcu olanın elektrik ve doğalgazı kesilecek
25 Haziran 2020 13:07
|Barolar özgürlüklere hep karşı çıktı
25 Haziran 2020 06:10
|Sağlık-Sen'den sağlık çalışanlarının hakları el kitabı
24 Haziran 2020 15:30
|Ankara Barosu Başkanı: Yeni eylem haritasını kamuoyuyla paylaşacağız
23 Haziran 2020 16:29
|Baro başkanlarının Ankara'ya girişine izin verildi
23 Haziran 2020 13:32
|İki yılda 58 doktora meslekten men cezası
23 Haziran 2020 07:59
|Yetkili sendika olmanın handikapları ve avantajları
22 Haziran 2020 18:27
|Öğretmen hizmet puanlarındaki değişiklik yargıya taşındı
22 Haziran 2020 17:44
|Feyzioğlu: Benim ve TBB'nin seçtiği yöntem yürümek değil
22 Haziran 2020 16:19
|Baro başkanları Ankara girişinde durduruldu! Oturma eylemi başlattılar
22 Haziran 2020 14:45