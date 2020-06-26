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TESK, esnafın taleplerini Bakan Pekcan'a iletti

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Esnafı rahatlatacak bir adım olarak kredi borçları tekrar ertelenmeli
 26 Haziran 2020 10:52
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TESK, esnafın taleplerini Bakan Pekcan'a iletti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın kredi borçlarının tekrar ertelenmesini ve çarkların dönmesi için asgari düzeyde nakdi yardım yapılmasını talep etti.

TESK'ten yapılan açıklamaya göre, Palandöken, konfederasyonun her ay birlik ve federasyon başkanlarıyla yaptığı Mesleki Eğitim Kurul toplantısına, video konferansla katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a esnafın sorun ve taleplerini iletti.

Esnafın pandemi sürecinden en çok etkilenen kesim olduğunu dile getiren Palandöken, çözülmesini istedikleri bazı talepleri olduğunu aktardı. Palandöken, "Bunlardan ilki, esnafı rahatlatacak bir adım olan kredi borçlarının tekrar ertelenmesi. Kahvehane ve kıraathanelerde tek kullanımlık örtü, her masaya sıfır oyun kağıdı şartıyla oyun oynanmasına izin verilmeli. Motorlu taşıtlara ticari akaryakıt verilmeli, ÖTV ve KDV kaldırılmalı. Bununla birlikte çek ve senetler de ötelenmeli. Sınavların olduğu saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlaması esnasında lokanta ve restoranlara paket servis yapabilme imkanı tanınmalı. Esnafımızın tamamına, çarkların dönmesi için asgari ücret düzeyinde nakit yardımı yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Esnafa bu dönemde birçok devlet desteğinin sağlandığına işaret eden Palandöken, destekleyici yardımların daha da artması, esnafın kaldıramayacağı yüklerin ise azaltılması gerektiğini belirtti.
Anadolu Ajansı
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