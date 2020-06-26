İçişleri Bakanı Soylu'dan Manisa'daki depreme ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir, kırsal tarama devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Soylu, konuyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5,5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Geçmiş olsun."