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Türkiye Adalet Akademisinden 'Avrupa Yargı Eğitim Ağı' girişimi

Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Birliğine üye ülkelerin hakim ve savcılara yönelik eğitim programlarını gözlemlemek ve Türkiye'deki eğitim standardını üst seviyeye çıkarmak amacıyla Avrupa Yargı Eğitim Ağı'na gözlemci statüsünde üyelik başvurusu yaptı
 26 Haziran 2020 11:10
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Türkiye Adalet Akademisinden 'Avrupa Yargı Eğitim Ağı' girişimi

- Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin hakim ve savcılara yönelik eğitim programlarını gözlemlemek ve Türkiye'deki eğitim standardını üst seviyeye çıkarmak amacıyla Avrupa Yargı Eğitim Ağı'na (EJTN) gözlemci statüsünde üyelik başvurusu yaptı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hukuk eğitimi alanında yaklaşık 93 farklı ülkeyle ilişkileri olduğunu, AB ile Avrupa Konseyi'nin projelerine paydaş olduklarını ve insan hakları alanında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile Konsey'in İnsan Hakları Eğitim (HELP) platformunda ortak eğitimler verdiklerini belirtti.

AB'nin hakim ve savcı eğitimleriyle ilgili düzenlemeler yapan Avrupa Yargı Eğitim Ağı (EJTN) isimli örgütüne de gözlemci üye sıfatıyla başvuruda bulunduklarını da aktaran Özdemir, başvurunun gerekli araştırmalardan sonra eylül ayında karara bağlanacağını ifade etti.

Başvuru sürecine ilişkin AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir, "Kendileri bizi destekleyeceklerini, bir mektupla EJTN'nin yönetim komitesine bildireceklerini söylediler." dedi.

Özdemir, insan hakları alanında eğitim gören adayları Erasmus+ kapsamında AİHM'e göndermek için bir program düzenlediklerini ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normal düzen başladığında tekrar göndereceğiz. Avrupa Yargı Eğitim Ağı'na başvurumuz da bu kapsamda. Avrupa Birliğinde hakim savcı eğitiminde kullanılan materyaller, uygulamalar neler ise biz de buradaki eğitimi, bu kapsamda daha modern, interaktif hale getirmeye yönelik çalışmalarımızla onların tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz."

Avrupa Yargı Eğitim Ağı içinde AB üyesi ülkelerle ortak eğitim programları düzenlendiğine işaret eden Özdemir, burada yargı uygulaması ve duruşma pratiği ile ilgili toplantıların yapıldığını anlattı. Özdemir, toplantılara Türkiye'den adaylar göndermeyi düşündüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Orada tüm üye ülkelerin edindiği tecrübelerden gerçekten bizim de fayda sağlamamız söz konusu. Biz geçen yıl göreve başladıktan sonra bir eğitim platformu kurmuştuk ancak henüz test aşamasındayken AB üyesi iki ülkeye, Fransa ve İspanya'ya bir proje kapsamında çalışma ziyaretimiz olmuştu. O ziyarette bizim kurduğumuz sistemin aynısının onlar tarafından kurulmuş ve kullanılıyor olduğunu görünce doğru yolda olduğumuzu anladık. Bu anlamda uluslararası çalışmalar, uygulama birliğini ötesinde edinilmiş tecrübeleri paylaşmayı da sağlıyor. Bu anlamda bu birliktelikleri önemli buluyorum hem de yargı alanında çalışan kişiler arasında da bir iletişim sağlanmış oluyor."
Anadolu Ajansı
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