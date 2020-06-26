1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Salgın döneminde 'çevrim içi eğitimle' 10 binden fazla öğretmene ulaştı

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selman Tunay Kamer, Kovid-19 nedeniyle okullara ara verilmesinin ardından "çevrim içi eğitimler" kapsamında pek çok kentte bulunan 10 binin üzerinde öğretmene sosyal medyadan çeşitli konularda eğitim verdi-
 26 Haziran 2020 11:20
Yazdır
Salgın döneminde 'çevrim içi eğitimle' 10 binden fazla öğretmene ulaştı

- Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selman Tunay Kamer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "çevrim içi eğitimler" kapsamında Türkiye'nin pek çok kentinde 10 binin üzerinde öğretmene eğitim verdi.

Salgın nedeniyle okulların kapanmasının ardından bazı illerdeki milli eğitim müdürlükleri, "eğitim akademileri" kapsamında sanal ortam üzerinden eğitim düzenlemeye başladı.

Bu kapsamda Kamer, sosyal medya üzerinde 40'dan fazla eğitim vererek,10 binin üzerinde öğretmene ulaştı.

Doç. Dr. Kamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde çeşitli illerden milli eğitim müdürlüklerinin sosyal medya ya da telefonla kendisine ulaşarak eğitim vermesini istediklerini söyledi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından da benzer teklifler geldiğini belirten Kamer, bugüne kadar Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Batman, Artvin, Denizli ve Tekirdağ başta olmak üzere çok sayıda il ve ilçede bulunan öğretmene eğitim verdiğini anlattı.

Bir akademisyen olarak devlete ve millete borçları bulunduğunu anlatan Kamer, "Devlet bizi akademisyen olmamız için yetiştirdi. Bizler de borcumuzu ödüyoruz. Bir nevi bilimimizin zekatını veriyoruz. Biz, öğretmen yetiştirme sistemindeki akademisyeniz. Öğretmenlerimiz de uygulayıcı. Bu süreçte onlardan dönüşler almak hem onların hem de bizim kazancımıza oluyor." dedi.

Öğretmenlerin bu dönemde çok güzel işler çıkardığını vurgulayan Kamer, şöyle devam etti:

"Bu süreçte adanmış öğretmenleri fazlasıyla gördük. Öğrencilerimizin eğitim öğretimden kopmamaları adına dijital ortamdan onlara ulaşarak ellerinden geleni yaptılar. Bu dönemde öğretmenlere olan ihtiyaç fazlasıyla arttı. Öğretmenin değeri anlaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı da harika bir çalışma ortaya çıkardı. EBA çok önemli bir çalışmaydı."

Toplumların yaşayışlarının eğitimlerini de etkileyeceğine dikkati çeken Kamer, "Eğitimlerimizde salgınların tarihsel süreçteki rolünden bahsediyorum. Dijitalleşmeyi eğitim hayatımızda nasıl kullanacağımız konusunda birtakım bilgiler aktarıyoruz ." ifadesini kullandı.

Kamer, eğitimleri sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kastamonu'da yaşıyorum. Buradan Batman'a gitmek iki günümü alır ama sosyal medya üzerinden çok daha hızlı şekilde eğitimlerimizi yapıyoruz. Salgın öncesi dönemde ayda bir ya da iki eğitim yapıyorduk ama bu süreçte günde iki üç kez eğitim yaptığımız oluyor. Tüm illere bu eğitimi taşımak istiyorum. Salgın sürecinde çevrim içi eğitimler kapsamında il milli eğitim müdürlüklerinin kurduğu eğitim akademilerinde verdiğim eğitimlerle öğretmenlere ulaştım. Ailesiyle birlikte eğitime katılan öğretmen arkadaşlar da oldu."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rize sahiline eski savaş uçağı konuldu
26 Haziran 2020 11:34		 Türkiye Adalet Akademisinden 'Avrupa Yargı Eğitim Ağı' girişimi
26 Haziran 2020 11:10
Sağlık Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavlarda uygulanacak Covid-19 tedbirlerini belirledi
26 Haziran 2020 10:49		 Mersin'de tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak
26 Haziran 2020 10:43
İçişleri'nden yeni Genelge... İnternet kafeler ve oyun yerleri açılıyor
26 Haziran 2020 10:20		 Anne ve bebeğe 'askıda fatura'
26 Haziran 2020 08:24
Obezite ameliyatına sıkıyönetim geliyor
26 Haziran 2020 08:11		 Kurban kesimi 'randevu' sistemiyle yapılacak
26 Haziran 2020 07:15
Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte neler yaşandı?
25 Haziran 2020 23:54		 2019 yılı TSK dış kaynaktan Muvazzaf Astsubay alım sonuçları
25 Haziran 2020 23:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:34 - Rize sahiline eski savaş uçağı konuldu11:32 - Sınav kaygısını azaltmak için 'nefes egzersizi' önerisi11:23 - 18 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasından 29 kişiye gözaltı kararı11:20 - Salgın döneminde 'çevrim içi eğitimle' 10 binden fazla öğretmene ulaştı11:19 - 'Çocukları güneş çarpmasından koruyun' uyarısı11:15 - FETÖ zanlısının kırmızı listedeki teröristle görüştüğü belirlendi
11:11 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 716 bini geçti11:10 - Türkiye Adalet Akademisinden 'Avrupa Yargı Eğitim Ağı' girişimi10:58 - TOKİ 206 arsanın satış ve kiralamasını açık artırmayla yapacak10:54 - İçişleri Bakanı Soylu'dan Manisa'daki depreme ilişkin açıklama10:52 - TESK, esnafın taleplerini Bakan Pekcan'a iletti10:50 - Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 8 kişi yakalandı
10:49 - Sağlık Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavlarda uygulanacak Covid-19 tedbirlerini belirledi10:45 - Batman'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü10:43 - Mersin'de tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak10:40 - Gram altın 389 lira seviyelerinde10:34 - 'Grip salgınları başlamadan vakaları azaltmamız lazım'10:28 - Manisa'da 5.5 şiddetinde deprem... İzmir, Muğla ve Aydın'da da hissedildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
3 Bakanlık 2'ye bölünecek
Manisa'da 5.5 şiddetinde deprem... İzmir, Muğla ve Aydın'da da hissedildi
Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum'u karıştırdılar
26 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
İkinci. dalga ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke
İçişleri'nden yeni Genelge... İnternet kafeler ve oyun yerleri açılıyor
Kalkacak denilen formasyonu, Üniversite uzaktan eğitimle verecek!
Firari savcı Zekeriya Öz'ü Almanya'da yumrukladılar
Abonelik sözleşmesi iptali çilesi bitiyor
Güvenlik soruşturması asker ve polis öğrencilerini de kapsayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ak parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu 2
Yemeği fazla kaçırmak 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
Yeni yasa hazırlığı 2
kırmızı 2
Göze kirpiğin kaçması 1
26.06.2020 beşiktaş vs konyaspor maçı 1
süet ayakkabı kullanmanın zor olması 1
hagi,fenerbahçe'yi yenmemiz için bize para verdi 1
küpe çiçeği 1
SON İLANLAR
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi 175 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 31 Stajyer Sanatçı Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi 82 işçi alacak
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 14 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Elvanpazarcık Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam