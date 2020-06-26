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Rize sahiline eski savaş uçağı konuldu

Rize sahil park alanına eski bir savaş uçağı konuldu.
 26 Haziran 2020 11:34
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Rize sahiline eski savaş uçağı konuldu

Rize Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar başarılı görevler almış ve aktif kullanım süresini tamamlamış olması nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri envanterinden geri çekilen F-4 Fantom-2 savaş uçağının belediye girişimleri sonucu Rize'ye getirildiği belirtildi.

Sahile renk katacak savaş uçağının eski yat limanı alanı olarak bilinen bölgede 10 günlük çalışmanın ardından yerleştirildiği vurgulanan açıklamada, "Türk Hava Kuvvetlerinden gelen teknik ekip ve Rize Belediyesi ekipleri tarafından uçağın yerleştirileceği alanda zemin iyileştirme çalışması yapılarak uçak belirlenen alana yerleştirilmiştir. Montaj aşamasında vatandaşların ilgi odağı haline gelen uçak kısa sürede büyük beğeni kazanmıştır. Ayrıca uçağın yerleştirildiği alanda ilerleyen süreçte şehitlik anıtı, Türk bayrağı ve milli duygularımızın sembolü olan birtakım çalışmalarında yapılması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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