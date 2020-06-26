1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. İlhan Çetin: KKKA vakaları azalma eğilimine girdi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı İlhan Çetin: Vaka sayılarının biraz daha azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz. İlk günlerdeki hızında bir azalma var ama mücadeleye devam etmemiz gerekiyor
 26 Haziran 2020 11:41
Yazdır
Prof. Dr. İlhan Çetin: KKKA vakaları azalma eğilimine girdi

- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığında vaka sayılarında düşüş eğilimine girildiğini söyledi.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKKA hastalığının özellikle Yozgat, Çorum, Tokat, Giresun, Sivas, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan bölgesinde 20 yıldır yoğunlukla görüldüğünü, son zamanlarda ise birçok ilde rastlanıldığını belirtti.

Vakaların genellikle nisan sonu mayıs başı gibi ortaya çıktığını ancak bu yıl 1,5 ay daha erken görülmeye başladığını dile getiren Çetin, bölgede KKKA ile mücadelede merkez konumundaki Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde bu yıl KKKA tanısıyla tedavi gören hasta sayısının haziranın ilk 2 haftası itibarıyla 116 olduğunu kaydetti.

Sivas'ta KKKA vakasının çok olduğu yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Çetin, vakaların yüzde 40'a yakınının çevre illerden geldiğine dikkati çekti. Çetin, "Vakalar, KKKA'nın en iyi tedavi edildiği yer olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemize geldiği için bunlar Sivas olarak kabul edilebiliyor. Hayatını kaybeden 7-8 kişiden Yozgat Akdağmadeni'nden, Amasya'dan, Kayseri'den ve Tokat'tan gelen hastalar var." diye konuştu.

- Kene ile mücadeleyle vaka sayısı düşüş eğilimine geçti

Ülke genelinde virüslü kenelerin görüldüğü şehirlerde bu yıl yaklaşık 500 vaka tespit edildiği bilgisini de veren Çetin, Sağlık Bakanlığı KKKA Bilim Kurulunun yaptığı toplantıda birtakım tavsiye kararları aldığını anlattı.

Tedbirlerin alındığına işaret eden Çetin, "Vaka sayılarının biraz daha azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz. İlk günlerdeki hızında bir azalma var ama mücadeleye devam etmemiz gerekiyor." dedi.

- "Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşanlar daha çok risk altında"

Çetin, vatandaşları otlak ve yeşil alanlarda daha tedbirli ve dikkatli olmaya çağırarak, şu bilgileri paylaştı:

"Keklik gibi kuşların, tavuk gibi hayvanların keneleri toplayıcı özelliği var. Bahçesi olan insanlarımız en azından 5-6 tavuk alarak oradaki kene popülasyonunu azaltabilir. Kene, yaylımdan gelen büyükbaş hayvanların özellikle meme ve 2 bacak arasındaki kısma yapışmaktadır. Bunlara karşı çok etkili ilaçlar var. Eğer ahırlar, hayvanlar ilaçlanırsa kene popülasyonunda ciddi bir düşme görülebiliyor. Bu şekilde kenelerin insanlara yapışması veya onları ısırma ve hasta etme oranı düşüyor. Vakalarımızın yaklaşık yüzde 90'ını çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan insanlar oluşturuyor. Yüzde 10'luk kısmı ise tabiatta birtakım aktiviteler yapanlar."

- Açık renk kıyafet önerisi

Doğada bulunanlara açık renk kıyafet giymelerini öneren Çetin, kenelerin yüzde 70'den fazlasının pantolon paçalarından vücuda girdiğini söyledi.

Çetin, pantolon paçalarının çorap içerisine sokulmak şartıyla doğaya çıkılmasını, eve dönüldüğünde ise mutlaka vücutta kene kontrolü yapılmasını tavsiye etti.

Prof. Dr. Çetin, vücuda yapışan kenenin sağlık kuruluşunda çıkartılması gerektiğini vurguladı. KKKA'nın tedavisinde erken müdahalenin önemine değinen Çetin, "Geç kalan vakalarda ölüm oranımız yüksek oluyor. Herhangi bir kene ısırmasında mutlaka sağlık kuruluşunda kontrolün yaptırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çetin, çok sayıda kene türünden sadece 7-8'inin KKKA virüsünü taşıdığını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde can kaybımız yok
26 Haziran 2020 13:25		 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
26 Haziran 2020 13:24
Batman'da bir kişi arı sokması sonucu öldü
26 Haziran 2020 12:22		 Manisa'daki depremde tarama çalışmaları sürüyor
26 Haziran 2020 11:48
Sınav kaygısını azaltmak için 'nefes egzersizi' önerisi
26 Haziran 2020 11:32		 'Çocukları güneş çarpmasından koruyun' uyarısı
26 Haziran 2020 11:19
İçişleri Bakanı Soylu'dan Manisa'daki depreme ilişkin açıklama
26 Haziran 2020 10:54		 'Grip salgınları başlamadan vakaları azaltmamız lazım'
26 Haziran 2020 10:34
Manisa'da 5.5 şiddetinde deprem... İzmir, Muğla ve Aydın'da da hissedildi
26 Haziran 2020 10:28		 Sokakta tezgah açıp günde 50 bin takipçi satıyor
26 Haziran 2020 09:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:16 - Türk-İş 'e göre açlık sınırı: 2 bin 431 lira 8 kuruş13:00 - Bekçilerin özlük işlerini Personel Dairesi yapacak12:52 - Darbe yargılamasında 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet12:50 - 'Deprem bölgesinde İletişim ve ulaşım alanında hafif bir yoğunluk oldu'12:47 - MHP'li Enginyurt: Fındıkta FETÖ'cü bir oyun oynanıyor12:33 - Tekirdağ'da 2 muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı
12:32 - 'TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon lira ödeme yaptık'12:22 - Batman'da bir kişi arı sokması sonucu öldü12:15 - Bakan Pekcan esnafla bir araya geldi12:06 - Gün ortası döviz fiyatları12:05 - Siirt'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti11:59 - Konya'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
11:54 - RTÜK'ten Tele 1'e 'Abdülhamit'e hakaret' soruşturması11:48 - Manisa'daki depremde tarama çalışmaları sürüyor11:41 - Prof. Dr. İlhan Çetin: KKKA vakaları azalma eğilimine girdi11:34 - Rize sahiline eski savaş uçağı konuldu11:32 - Sınav kaygısını azaltmak için 'nefes egzersizi' önerisi11:23 - 18 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasından 29 kişiye gözaltı kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
3 Bakanlık 2'ye bölünecek
Manisa'da 5.5 şiddetinde deprem... İzmir, Muğla ve Aydın'da da hissedildi
Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum'u karıştırdılar
İçişleri'nden yeni Genelge... İnternet kafeler ve oyun yerleri açılıyor
İkinci. dalga ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke
26 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Firari savcı Zekeriya Öz'ü Almanya'da yumrukladılar
Kalkacak denilen formasyonu, Üniversite uzaktan eğitimle verecek!
Abonelik sözleşmesi iptali çilesi bitiyor
Güvenlik soruşturması asker ve polis öğrencilerini de kapsayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
süet ayakkabı kullanmanın zor olması 1
27.06.2020 fenerbahçe vs btc türk y.malatyaspor maçı 1
yorgunluk 3
Hapşırana öcü gibi bakmak 3
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 2
obradovic'in fenerbahçe'den ayrılması 1
hapşırmak 2
liverpool'un premier lig şampiyonu olması 1
şehir hatları vapurunun 5 kuruş olması 1
28.06.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
SON İLANLAR
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi 175 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 31 Stajyer Sanatçı Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi 82 işçi alacak
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 14 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Elvanpazarcık Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam