Manisa'daki depremde tarama çalışmaları sürüyor
|26 Haziran 2020 11:48
|Yazdır
Manisa Valiliği, Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını, kentte hayatın normal akışında devam ettiğini bildirdi.
Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi merkezli 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede tarama çalışmaları sürüyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerine bağlı tüm mahallelerle irtibat sağlandığı, depremden kaynaklanan herhangi bir hasar tespit edilmediği belirtildi.
Açıklamada, "İlimizde hayat normal akışında devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin merkez üssüne yakın ilçelerine bağlı Sazoba Mahallesi'ni gezdiklerini, bazı bacalarda yıkık, duvarlarda çatlak oluştuğunu ancak genel anlamda korkulacak bir durumun olmadığını kaydetti.
Dutlulu, "İnsanlar rahat, muhtarla da iletişim halindeyiz. Şu ana kadar gelen olumsuz bir haber yok." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Kurum: Deprem bölgesinde can kaybımız yok
26 Haziran 2020 13:25
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
26 Haziran 2020 13:24
|Batman'da bir kişi arı sokması sonucu öldü
26 Haziran 2020 12:22
|Prof. Dr. İlhan Çetin: KKKA vakaları azalma eğilimine girdi
26 Haziran 2020 11:41
|Sınav kaygısını azaltmak için 'nefes egzersizi' önerisi
26 Haziran 2020 11:32
|'Çocukları güneş çarpmasından koruyun' uyarısı
26 Haziran 2020 11:19
|İçişleri Bakanı Soylu'dan Manisa'daki depreme ilişkin açıklama
26 Haziran 2020 10:54
|'Grip salgınları başlamadan vakaları azaltmamız lazım'
26 Haziran 2020 10:34
|Manisa'da 5.5 şiddetinde deprem... İzmir, Muğla ve Aydın'da da hissedildi
26 Haziran 2020 10:28
|Sokakta tezgah açıp günde 50 bin takipçi satıyor
26 Haziran 2020 09:46