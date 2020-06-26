RTÜK'ten Tele 1'e 'Abdülhamit'e hakaret' soruşturması
|26 Haziran 2020 11:54
|Yazdır
RTÜK, ecdadımıza yönelik çirkin sözler sarf eden, TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ için harekete geçti...
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, TELE 1 TV hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.
Şahin, "TELE 1 televizyonunda 18 dakika isimli programda program sunucu Merdan Yanardağ isimli şahsın Sultan Abdulhamid Han ile ilgili sözleri nedeni ile inceleme başlatılmıştır" dedi.
Ne olmuştu?
TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, hazırlayıp sunduğu '18 dakika' programında skandal ifadeler kullandı. Yanardağ, Abdülhamid Han'a küstahça hakaretlerde bulundu. Yanardağ'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
Yanardağ, canlı yayında, şunları küstah ifadeler imza attı;
"1908'de Abdülhamid despotizminin -emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan - Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemallere, Tevfik Fikretlere..."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Akar talimat verdi: Askerlere soruşturma açıldı
21 Haziran 2020 17:27
|Hastane koridorunda bisiklet süren doktora soruşturma
20 Haziran 2020 16:32
|İçişleri Bakanlığı'ndan Bakırköy Belediyesi'ne soruşturma izni
17 Haziran 2020 23:04
|Diyarbakır'da esnafın darp edildiği iddiasına açıklama
14 Haziran 2020 22:54
|'Astsubayın naaşının otobüsle taşınması'na inceleme
12 Haziran 2020 14:17
|Sorusuna kızdığı hastaya hakaret eden doktora soruşturma
12 Haziran 2020 13:37
|Mevzuata aykırı üst araması yapan 2 bekçi açığa alındı
10 Haziran 2020 16:10
|'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
08 Haziran 2020 10:55
|Bakan Selçuk: LGS'de isteyen çocuğumuz maskesini çıkartabilir
07 Haziran 2020 16:08
|Çizgili sırtlanı köpeklere parçalatıp, öldürenlere 30 bin lira ceza
07 Haziran 2020 13:15