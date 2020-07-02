1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sayıştay, usulsüz ödemelerde belediye başkanını sorumlu bulmadı

Sayıştay Başkanlığı, belediyelerde personele ödenen usulsüz işlemlerden dolayı belediye başkanlarının sorumluluğunun bulunmadığına karar verdi!
 02 Temmuz 2020 14:00
Yazdır
Sayıştay, usulsüz ödemelerde belediye başkanını sorumlu bulmadı

Sayıştay Başkanlığı tarafından farklı konularda belediyelerde belediye başkanının üst yönetici olarak mali işlemlerdeki sorumluluğuna dair önemli kararlar yayımlandı.

Sayıştay Başkanlığı kararlarında özetle;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Üst Yöneticiler" başlıklı 11 inci maddesinde; "Bakanlıklarda ve diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Bakanlıklarda en üst yönetici Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler." hükümlerinin yer aldığı; söz konusu hükümlerde üst yöneticilerin sorumluluğu siyasi olarak tanımlandığı, dolayısıyla üst yöneticilerin, harcama sürecinde talimat veren, harcamaya esas sözleşmeyi imzalayan vb. süreçlerde yer almamaları halinde mali sorumluluklarına hükmedilmesinin mümkün bulunmadığı, dolayısıyla zam ve tazminat farkı ödemelerinde, Belediye Başkanının söz konusu atamaları gerçekleştirse dahi atama yazılarında ilgililere, vekalet ettikleri kadronun zam ve tazminat farklarının herhangi bir şarta bağlı olmaksızın, ödenmesi yönünde yazılı emri bulunmadığından sorumluluğunun bulunmadığı belirtilmiştir.

SAYIŞTAY KARARLARI

1- Mevzuatta öngörülmediği halde komisyon üyelerine huzur hakkı ödenmesine dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2- Belediye Meclis üyeleri arasından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen kişilere mevzuata aykırı olarak sosyal denge tazminatı ödenmesine dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

3- Belediyede fiilen Zabıta olarak görev yapmayan kişilere zabıta görevini fiilen yürütenlere verilmesi gereken maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesine dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

4- Teknik Hizmetler sınıfından görev yapmayan kişi ile kadrosu Teknik Hizmetler Sınıfında bulunmakla birlikte açık çalışma mahallerinde fiilen çalışmayan kişiye arazi tazminatı ödenmesine dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

5- Belediye içinde dolu olan kadrolar ile boş olan kadrolara asilde aranan şartları taşımayan kişilere mevzuata aykırı olarak verilen zam ve tazminatlara dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sayıştay Daire Başkanlığına Bekir Aydınlı seçildi
15 Haziran 2020 16:57		 Sayıştay'da 5 yeni üye...
12 Haziran 2020 01:29
Kamu harcamalarında 'aralık ateşi' tuzağına düşülmedi
06 Haziran 2020 11:24		 Sayıştay'dan 'rapor' açıklaması: Hukuki yola başvurulacak
29 Mayıs 2020 17:00
Sayıştay Kovid-19'a rağmen denetim raporlamalarına devam ediyor
29 Mayıs 2020 11:22		 Belediyelerin, Sayıştay denetimi için dikkat etmesi gereken 12 konu
25 Mayıs 2020 00:14
Sayıştay, belediyelerdeki usulsüz atamaları yayımladı
17 Mayıs 2020 12:05		 Sayıştay'dan eksik gelir vergisi matrahı ve giyim yardımına dair 2 adet yeni karar
17 Mayıs 2020 00:04
Sayıştay, memurun ödeyeceği yemek ücretini açıklığa kavuşturdu
15 Mayıs 2020 12:30		 Sayıştay'ın işçi izinleri için uyardığı 41 belediye
08 Mayıs 2020 00:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:30 - Albayrak ailesine hakaret soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı15:29 - FETÖ sanığı eski öğretmenin cezasına etkin pişmanlık indirimi15:27 - Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu 2023'te hizmete girecek15:27 - Hırsızdan bıkan esnaf: Her gün harçlık ve yemek vereceğim, yeter ki uzak dursun15:25 - Meteoroloji uyardı... Sıcak hava dalgası geliyor15:21 - 'Araba çarptı' diye acil servise getirildi, doktora saldırdı
15:20 - AYM internetten erişime sunduğu kararların kapsamını genişletti15:17 - Yürüyemediği gerekçesiyle otomobilden inmeyen dilenciyi polis 'yürüttü'15:12 - Ne vaka artışı, ne de sıcak hava vatandaşları evde tutabildi15:05 - 'Yılın ilk 6 ayında kadın cinayetleri yüzde 34 azaldı'15:02 - Ceza yiyen kadını savundu, o da 900 TL ceza yedi14:58 - Merkez Bankası rezervleri azaldı
14:56 - FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası14:49 - Altı ilimizin bazı bölgelerinde karantina uygulaması başlatıldı14:44 - MB: İş ilanları arttı, istihdam imkanları iyileşti14:35 - Toç Bir-Sen'den sektöre ışık tutacak bir kitap daha14:34 - Vali uyardı: Vakalarda önemli oranda artış var
14:31 - E-YDS 2020/8 İngilizce sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay Ayasofya kararını verdi... Karar 15 gün içinde açıklanacak
Alacak/verecek işlerini banka üzerinden yapanlar dikkat!
Vücudundan şişe çıkan genç: Yanlışlıkla oldu
Güvenlik araçları benzine geçiyor
'KKKA'dan ölüm oranı virüse göre çok daha yüksek'
Başkent'te vaka sayısı artınca, Valilik yeni tedbir kararı aldı
Detaylar belli oldu: Sosyal medya düzenlemesinde neler var?
Belediyelerde, müdür ve şef unvanlarına GYS ile atanma şartları değişti
Ankara metrosunda maske kavgası
İşe gelmeyen memuru bildirdi, mobbinge uğradı. işte KGEK kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Berat Albayrak 1
minimum 7.3 lük deprem geliyor,şakası yok 1
Halk TV ve TELE 1'e 5 gün yayın durdurma cezası verilmesi 2
özgür özel 1
rüzgar 1
ayasofya camisi 1
kaçak düğünler 1
yangın var 1
din savunucularının insanları dinden soğutması 2
türkiye işçi partisi 1
SON İLANLAR
DSİ 73 İşçi Alacak
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karayolları 18. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi sözleşmeli 309 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Bursa Yeşaş Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 57 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam