Sayıştay, usulsüz ödemelerde belediye başkanını sorumlu bulmadı
|02 Temmuz 2020 14:00
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Sayıştay Başkanlığı tarafından farklı konularda belediyelerde belediye başkanının üst yönetici olarak mali işlemlerdeki sorumluluğuna dair önemli kararlar yayımlandı.
Sayıştay Başkanlığı kararlarında özetle;
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Üst Yöneticiler" başlıklı 11 inci maddesinde; "Bakanlıklarda ve diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Bakanlıklarda en üst yönetici Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler." hükümlerinin yer aldığı; söz konusu hükümlerde üst yöneticilerin sorumluluğu siyasi olarak tanımlandığı, dolayısıyla üst yöneticilerin, harcama sürecinde talimat veren, harcamaya esas sözleşmeyi imzalayan vb. süreçlerde yer almamaları halinde mali sorumluluklarına hükmedilmesinin mümkün bulunmadığı, dolayısıyla zam ve tazminat farkı ödemelerinde, Belediye Başkanının söz konusu atamaları gerçekleştirse dahi atama yazılarında ilgililere, vekalet ettikleri kadronun zam ve tazminat farklarının herhangi bir şarta bağlı olmaksızın, ödenmesi yönünde yazılı emri bulunmadığından sorumluluğunun bulunmadığı belirtilmiştir.
SAYIŞTAY KARARLARI
1- Mevzuatta öngörülmediği halde komisyon üyelerine huzur hakkı ödenmesine dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.
2- Belediye Meclis üyeleri arasından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen kişilere mevzuata aykırı olarak sosyal denge tazminatı ödenmesine dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.
3- Belediyede fiilen Zabıta olarak görev yapmayan kişilere zabıta görevini fiilen yürütenlere verilmesi gereken maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesine dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.
4- Teknik Hizmetler sınıfından görev yapmayan kişi ile kadrosu Teknik Hizmetler Sınıfında bulunmakla birlikte açık çalışma mahallerinde fiilen çalışmayan kişiye arazi tazminatı ödenmesine dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.
5- Belediye içinde dolu olan kadrolar ile boş olan kadrolara asilde aranan şartları taşımayan kişilere mevzuata aykırı olarak verilen zam ve tazminatlara dair karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.
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