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Bakan Pekcan esnafla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Güçlü esnaf, güçlü ekonomi hedefimiz doğrultusunda esnafımızın rekabetçi şartlarda ticaret yapması için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz
 26 Haziran 2020 12:15
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Bakan Pekcan esnafla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "güçlü esnaf, güçlü ekonomi" hedefi doğrultusunda birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini, geçirmeye de devam ettiklerini belirterek, "Amacımız, esnaf, sanatkarımızın yerel işletme olmaktan çıkarak, e-ticaret imkanlarını kullanarak dünyaya açılmasına, ürünlerini dünyaya tanıtmasına, pazarlamasına ve satışını yapabilmesine destek olmak." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pekcan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Mesleki Eğitim Kurul Toplantısı'na video konferans sistemi üzerinden katıldı.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile gerek İstişare Kurulu toplantılarında gerek diğer organizasyonlardaki görüşmelerinde, esnafın taleplerini, önerilerini, şikayetlerini aldıklarını, bakanlık olarak esnafın taleplerinin takipçisi olduklarını belirtti.

Bakanlığın görev alanındaki konulara çözüm üretmeye çalıştıklarını, diğer bakanlıkların görev alanındaki konuları ise ilgili bakanlıklara ileterek takip ettiklerini bildiren Pekcan, esnafın kendileri için çok değerli olduğunun altını çizdi. Pekcan, "Esnafımız ülkemizin yapı taşı, ekonomimizin kılcal damarı, birlik ve beraberliğimizin çimentosu. Bizim gözümüzde esnaf, evimizin bir üyesi, sokağımızın sönmeyen ışığı. Bu doğrultuda her zaman esnafımızdan gelen taleplere açık olduk, istişareye önem verdik, sahada da sizlerin önerilerini, taleplerini dinlemeye, çözüm odaklı olmaya gayret ettik ve ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, alınan tedbirler ve sağlanan desteklere ilişkin bilgi verirken, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde esnafa Halkbank üzerinden finansman desteği sağlandığına dikkati çekti.

Esnafın sağlığının, hem kendileri hem aileleri hem de toplum sağlığı için çok önemli olduğunu vurgulayan Pekcan, "Burada alacağımız tedbirler, sizlerin kendinizi korumak için alacağınız tedbirler son derece önemli." ifadesini kullandı.

- "Güçlü esnaf, güçlü ekonomi" hedefi

Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın zor zamanlardan geçtiğini belirterek, IMF'nin mart ayı tahminlerinde küresel ekonomide yüzde 3 küçülme öngördüğüne, yeni tahminlerini ise yüzde 4,9 küçülme olarak revize ettiklerine dikkati çekti.

IMF'nin, ABD ekonomisi için yüzde 8, Avro Bölgesi için yüzde 10,2 daralma öngördüğünü ifade eden Pekcan, bunların büyük rakamlar olduğunu ve Türkiye'nin öncelikli pazarlarının pandemiden etkilendiğini vurguladı.

Esnafın salgından en çok etkilenen kesimler arasında bulunduğunu bildiklerini belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili de tedbirleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diğer bakanlarımızla tam bir koordinasyon içinde mümkün olduğu kadar devletin imkanlarıyla almaya gayret sarfediyoruz. Esnafımız iş yerlerinin yeniden açılması için sabırla bekledi, bir kısmı açıldı, bir kısmı da inşallah yakın zamanda açılacak. Biz bütün bu sıkıntıların bertarafı için her zaman esnafın hamisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini de dikkate alarak, önceliği halkın sağlığına ve esnafa vererek, normalleşmeyle ilgili bu adımları atmaya devam ediyoruz. Biz Ticaret Bakanlığı olarak bir taraftan da hem yurt içi hem de uluslararası ticaretin akışının sağlanmasına gayret ediyoruz."

Bakan Pekcan, aldıkları tedbirlerin hem halk sağlığı hem de Türkiye ekonomisi için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Güçlü esnaf, güçlü ekonomi' hedefimiz doğrultusunda ekonomimizin kılcal damarlarını oluşturan esnafımızın rekabetçi şartlarda ticaret yapması için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "e-ticaret platformlarında esnafımıza eğitimler veriyoruz"

Türkiye'nin yüksek gelirli ülke statüsüne erişebilmesi için ihracatın tabana yayılması ve yüksek katma değerli ihracatın artmasının önemli olduğunu belirten Pekcan, daha fazla işletmecinin, esnafın, sanatkarın ihracatçı olabilmesi için hem yeni destek mekanizmaları oluşturduklarını hem de e-ticaret platformlarında esnafa eğitimler verdiklerini bildirdi.

Pandemi döneminde Sanal Ticaret Akademisi'ni devreye aldıklarını hatırlatan Pekcan, burada esnafa, girişimcilere KOBİ'lere ve profesyonel iş insanlarına yönelik her seviyede eğitimlerin verildiğini kaydetti.

Pekcan, bunun dışında Export Akademi portalının bulunduğunu, burada da girişimcilik, online ticaret, online ödeme sistemleri ve lojistik üzerine eğitimler verdiklerini ifade etti.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni devreye aldıklarını anımsatan Pekcan, şu bilgileri verdi:

"Elektronik Bilgi Platformunu, eticaret.gov.tr sitesini ön plana aldık. Burada da 'e-ticaret sitesi nasıl kurulur, e-ticaret nasıl yapılır' bunlarla ilgili gerçekten çok basit ifadelerle anlatımlar, eğitimler var. Hatta danışma hattına size özel, sorularınızı sorabilir, cevaplarınızı alabilirsiniz. İnşallah yakın zamanda esnafın daha fazla ihracatçı olabilmesi ve e-ticaret yapabilmesi için küresel bir firmamızla beraber sadece esnafa yönelik yeni bir program başlatacağız. Esnafımızın bu imkanlardan daha fazla yararlanması e-ticaret alanından daha fazla pay alabilmesi ve e-ihracat yapabilmesi bakanlığımızın hedefleri arasında."

- "Esnafımızı dünya pazarına açacağız"

Bakan Pekcan, "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasının da esnafa, KOBİ'lere ciddi ölçüde katkı sağladığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu kampanyayla e-ticaret portalları 1,2 milyar liralık ödeme gerçekleştirdiler, 7 bin yeni istihdam oldu. Bu kampanyadan 135 bin KOBİ'miz yararlandı, hiç e-ticaret yapmamış 3 bin küçük işletmemiz de e-ticaret yapmaya başladı. Amacımız, esnaf, sanatkarımızı yerel işletme olmaktan çıkarak, e-ticaret imkanlarını kullanarak dünyaya açılmasına, ürünlerini dünyaya tanıtmasına, pazarlamasına ve satışını yapabilmesine destek olmak. Hem esnafımızın işlerini daha büyütmesini hem ekonomimize daha fazla katkı sağlamasını hedefliyoruz. Biz bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Pek çok şekilde esnafımızı dünya pazarına açacağız."
Anadolu Ajansı
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