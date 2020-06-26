Batman'da bir kişi arı sokması sonucu öldü
Batman'ın Sason ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti
|26 Haziran 2020 12:22
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Batman'ın Sason ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Dörtbölük köyünün Bozdoğan mezrasında yaşayan 50 yaşındaki Cemal Algan, kızıyla evlerinin yakınında bulanan kovanlarının bakımını yaptığı sırada arıların saldırısına uğradı.
Fenalaşan 8 çocuk babası Algan, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Algan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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