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Batman'da bir kişi arı sokması sonucu öldü

Batman'ın Sason ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti
 26 Haziran 2020 12:22
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Batman'da bir kişi arı sokması sonucu öldü

Batman'ın Sason ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dörtbölük köyünün Bozdoğan mezrasında yaşayan 50 yaşındaki Cemal Algan, kızıyla evlerinin yakınında bulanan kovanlarının bakımını yaptığı sırada arıların saldırısına uğradı.

Fenalaşan 8 çocuk babası Algan, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Algan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
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