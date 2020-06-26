'TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon lira ödeme yaptık'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ürün veren üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptıklarını bildirdi
|26 Haziran 2020 12:32
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ürün veren üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptıklarını bildirdi.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hububat hasadıyla alıma başlayan TMO'nun, lisanslı depolarda alınan ürünlerin bedelini peşin, diğer teslimatların bedelini ise en geç 10 günde ödediğine dikkati çekti.
Bakan Pakdemirli, "Bugün itibarıyla TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon lira ödeme yaptık." ifadesini kullandı.
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