Tekirdağ'da 2 muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı
Tekirdağ'da, Konya merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada astsubay ve üsteğmen gözaltına alındı
|26 Haziran 2020 12:33
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Tekirdağ'da, Konya merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada astsubay ve üsteğmen gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekipleri, Malkara Merkez Komutanlığında görevli üsteğmen N.A. ve Çerkezköy 3. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli astsubay üstçavuş M.G'yi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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