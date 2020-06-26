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MHP'li Enginyurt: Fındıkta FETÖ'cü bir oyun oynanıyor

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "fındık fiyatlarında FETÖ'cü bir oyunun oynandığını" savundu.
 26 Haziran 2020 12:47
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MHP'li Enginyurt: Fındıkta FETÖ'cü bir oyun oynanıyor

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "fındık fiyatlarında FETÖ'cü bir oyunun oynandığını" savundu.

Enginyurt, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu yıl fındık taban fiyatının 24 liradan az olmamasını talep ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık üreticisine değer verdiğini dile getiren Enginyurt, "Geçen sene fındığımıza sahip çıktı, bu sene de sahip çıkacağını biliyoruz. Lakin fındık üzerinde bir oyun başladı. Son bir aydır fındıkta FETÖ'cü bir oyun başladı." ifadelerini kullandı.

Bir ay önce Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) 20 bin ton fındığı almak için 400 bin ton talebin geldiğine işaret eden Enginyurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde 25 ücreti nakit TMO'ya yatırıldı. TMO fındığı 24 liradan sattı. Ama ne olduysa son bir haftadır fındık 18-19 liraya düştü. Bu nasıl oldu? Fındık piyasaya inmedi, fındık toplanmadı. Ortada bir fındık da yok patlama yapsın. Nasıl fındık düştü? Baktık ki Batı Karadeniz'de 2 defa FETÖ'den içeri alınan ve bir tekelci firmanın Batı Karadeniz temsilcisi ve yine Doğu ve Orta Karadeniz'de ayrı bir FETÖ'nün mütevelli heyetlerinde görev almış iki tane FETÖ'cü ile yanına aldıkları 15 tüccarla fındık 19 liraya çekildi."

Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'e seslenerek, "Bunlar bir ay önce TMO'dan 25 liraya fındık alırken bugün ne yaptılar da fındık 19 liraya düştü? Türkiye, şu anda bir kaos bir kargaşa bir Gezi türü kalkışmaya götürülürken, fındık üreticilerini de birileri kullanmak, kışkırtmak istiyor." diye konuştu.

Enginyurt, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın MHP ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Biz biliyoruz Sayın Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır. Allah bu düşmanlıkla onu bu dünyadan alıp götürecek, biz de haklarımızı helal etmeyeceğiz ona." dedi.

- Barolara tepki

Gazetecilerin, barolara yönelik yapılması düşünülen değişikliğe ilişkin sorusuna Enginyurt, "Barolara tavsiyem şudur: Türkiye Cumhuriyeti hükümetini tehdit etme yerine baroların siyasallaştığını göz önüne alarak siyasallaşmadan bir an önce vazgeçmeleri gerekir. Barolar, milyonlarca dolar bu milletin verdiği vekalet paralarından para biriktirecekler, güçlenecekler, imparatorluk kuracaklar ama bu milletin milli ve dini değerlerine saldırıp hiçbir zaman yanında yer almayacaklar." karşılığını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Fatih Sultan Mehmet'in portresini satın aldığının anımsatılması üzerine Enginyurt, "Belediye, bundan 4 ay önce 'param yok' diye Başakşehir Hastanesi'nin yolunu yapmazken bugün bir tabloya 7 milyon nasıl verdiğinin hesabını versin. Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin önünde saygısızlık yaparken bugün Fatih Sultan Mehmet Han'ın resmine 7 milyon niye verdiğini söylesin. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı takiye yapıyor. " dedi.
Anadolu Ajansı
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