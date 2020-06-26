'Deprem bölgesinde İletişim ve ulaşım alanında hafif bir yoğunluk oldu'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Manisa merkezli deprem) İletişim ve ulaşım alanında hafif bir yoğunluk oldu. Bizim işlerimizi aksatacak herhangi bir sıkıntı yok, kontrolümüz altında.

'Deprem bölgesinde İletişim ve ulaşım alanında hafif bir yoğunluk oldu' Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Manisa merkezli deprem) İletişim ve ulaşım alanında hafif bir yoğunluk oldu. Bizim işlerimizi aksatacak herhangi bir sıkıntı yok, kontrolümüz altında. 26 Haziran 2020 12:50 Devamını gör