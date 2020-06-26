Darbe yargılamasında 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 86 sanığa 'anayasayı ihlale teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
|26 Haziran 2020 12:52
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Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 86 sanığa 'anayasayı ihlale teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 35 sanığa "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verildi.
Davada eski TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan eski albay Erkan Öktem'e "kasten öldürme" suçundan 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.
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