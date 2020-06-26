1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Darbe yargılamasında 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 86 sanığa 'anayasayı ihlale teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
 26 Haziran 2020 12:52
Yazdır
Darbe yargılamasında 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 86 sanığa 'anayasayı ihlale teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 35 sanığa "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Davada eski TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan eski albay Erkan Öktem'e "kasten öldürme" suçundan 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tekirdağ'da 2 muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı
26 Haziran 2020 12:33		 18 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasından 29 kişiye gözaltı kararı
26 Haziran 2020 11:23
FETÖ zanlısının kırmızı listedeki teröristle görüştüğü belirlendi
26 Haziran 2020 11:15		 Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 8 kişi yakalandı
26 Haziran 2020 10:50
Darbe davasında karar öncesi yoğun güvenlik önlemi
26 Haziran 2020 10:25		 İşçilere saldıran PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
26 Haziran 2020 10:20
FETÖ'nün gizli toplantı üssü doktorun evi çıktı!
26 Haziran 2020 09:55		 Etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride arandığı ortaya çıktı
26 Haziran 2020 09:48
FETÖ, eski başsavcının sözlerini çarpıttı
26 Haziran 2020 09:24		 Samsun'da Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
26 Haziran 2020 09:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:25 - Bakan Kurum: Deprem bölgesinde can kaybımız yok13:24 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor13:16 - Türk-İş 'e göre açlık sınırı: 2 bin 431 lira 8 kuruş13:00 - Bekçilerin özlük işlerini Personel Dairesi yapacak12:52 - Darbe yargılamasında 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet12:50 - 'Deprem bölgesinde İletişim ve ulaşım alanında hafif bir yoğunluk oldu'
12:47 - MHP'li Enginyurt: Fındıkta FETÖ'cü bir oyun oynanıyor12:33 - Tekirdağ'da 2 muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı12:32 - 'TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon lira ödeme yaptık'12:22 - Batman'da bir kişi arı sokması sonucu öldü12:15 - Bakan Pekcan esnafla bir araya geldi12:06 - Gün ortası döviz fiyatları
12:05 - Siirt'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti11:59 - Konya'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı11:54 - RTÜK'ten Tele 1'e 'Abdülhamit'e hakaret' soruşturması11:48 - Manisa'daki depremde tarama çalışmaları sürüyor11:41 - Prof. Dr. İlhan Çetin: KKKA vakaları azalma eğilimine girdi11:34 - Rize sahiline eski savaş uçağı konuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
3 Bakanlık 2'ye bölünecek
Manisa'da 5.5 şiddetinde deprem... İzmir, Muğla ve Aydın'da da hissedildi
Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum'u karıştırdılar
İçişleri'nden yeni Genelge... İnternet kafeler ve oyun yerleri açılıyor
İkinci. dalga ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke
26 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Firari savcı Zekeriya Öz'ü Almanya'da yumrukladılar
Kalkacak denilen formasyonu, Üniversite uzaktan eğitimle verecek!
Abonelik sözleşmesi iptali çilesi bitiyor
Güvenlik soruşturması asker ve polis öğrencilerini de kapsayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
obradovic'in fenerbahçe'den ayrılması 1
Yeni yasa hazırlığı 2
gözlerini oyma dürtüsü 1
yorgunluk 3
uyku delisi 1
hagi,fenerbahçe'yi yenmemiz için bize para verdi 1
hapşırmak 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
Yemeği fazla kaçırmak 1
26.06.2020 manisa depremi 1
SON İLANLAR
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi 175 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 31 Stajyer Sanatçı Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi 82 işçi alacak
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 14 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Elvanpazarcık Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam