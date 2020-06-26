Avukat sokağı ringe çevirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde avukatlık yaptığı öğrenilen bir kişi ile eski müvekkili arasında kavga yaşandı.

Avukat Semih T. ile Ufuk İ. arasında yaşanan sözlü münakaşa, şiddetli bir kavgaya dönüştü. Avukat Semih T.'nin eski müvekkili Ufuk İ.'ye attığı yumruklar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın, mağdur Ufuk İ.'nin devam eden bir davasından avukatı olan Semih T.'yi azlettiğinden dolayı yaşandığı ileri sürüldü.

Eski müvekkilinin yanına birkaç kişi ile gelince kendini korumak için istenmeyen böyle bir olaya giriştiğini belirten avukat Semih T. ise yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

Olaydan sonra darp edilen şahsın eski avukatından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Avukatlık mesleği açısından görevini tam anlamıyla yerine getirmesine rağmen fiziki olaya karıştığı için üzüntülü olduğunu söyleyen Avukat Semih T.'nin bahse konu kişiler tarafından daha önce tehdit ve hakaret içerikli sözlerin ardından yanına 4 kişi ile gelinmesinin ardından kendisini korumak zorunda kaldığını, kışkırtıldığı için böylesi istenmeyen bir davranışa başvurduğunu belirtti.