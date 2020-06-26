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'15 Temmuz sonrası özel güvenlik sektörüne de ayrı bir önem verilmiştir'

"15 Temmuz sonrası dönemde, iç güvenliğin her alanında olduğu gibi özel güvenlik sektörüne de ayrı bir önem verilmiş, bilhassa denetim türü ve sayısı artırılmış, 2018 yılbaşından itibaren 504 bin kişinin yeniden eğitim alması, bilgi ve kabiliyetlerini güncellemesi sağlanmıştır"
 26 Haziran 2020 12:52
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'15 Temmuz sonrası özel güvenlik sektörüne de ayrı bir önem verilmiştir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz sonrası dönemde, iç güvenliğin her alanında olduğu gibi özel güvenlik sektörüne de ayrı bir önem verilmiş, bilhassa denetim türü ve sayısı artırılmış, 2018 yılbaşından itibaren 504 bin kişinin yeniden eğitim alması, bilgi ve kabiliyetlerini güncellemesi sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Soylu, Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, kent yaşamının pek çok yerinde, bir spor müsabakasında, bir tren istasyonunda, bir kamu binasının veya alışveriş merkezinin girişinde, tehlikenin belki de ilk temas noktasında duran, pek çok olayda ilk önlemleri alarak, ilk uyarıları yaparak yeri geldiğinde de yetkisi dahilinde müdahale ederek can güvenliği ve asayişin sağlanmasına katkı sağlayan, hayatlar kurtaran, hatta bazen bir faciayı önleyen özel güvenlik görevlilerinin bu özel gününü idrak etmenin mutluluğu ve heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Özel güvenlik sektöründe 1,7 milyon sertifika verildiği ve 335 bin 635 kişinin aktif olarak görev başında olduğu bilgisini veren Soylu, bu sektörün her geçen gün gelişmekte, suçu önlemeye dönük olarak ortaya koyduğu hizmetin kalitesinin ve etkinliğinin de giderek yükselmekte olduğunu aktardı.

- "Yatırımlarımız, denetim ve eğitim faaliyetlerimiz artarak devam edecek"

İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz sonrası dönemde, iç güvenliğin her alanında olduğu gibi özel güvenlik sektörüne de ayrı bir önem verilmiş, bilhassa denetim türü ve sayısı artırılmış, 2018 yılbaşından itibaren 504 bin kişinin yeniden eğitim alması, bilgi ve kabiliyetlerini güncellemesi sağlanmıştır. ÖGNET adını verdiğimiz dijital altyapı projesi ile kolluk birimlerimizle entegrasyon ve iş birliğinin arttırılmasına dönük KAAN projesi gibi iki önemli çalışmanın eş zamanlı olarak yürütüldüğü bu sektöre ilişkin yatırımlarımız, denetim ve eğitim faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından çerçevesi çizilen yeni güvenlik konseptimiz doğrultusunda, huzurun, güvenin, asayişin, can ve mal emniyetinin temininde yer alan tüm dinamiklere ayrı bir önem veriyor, şehirlerimizi dünyanın en güvenli şehirleri yapma hedefimiz doğrultusunda toplam başarıyı arttırmaya gayret ediyoruz.

Bu hedefe ulaşmada Özel Güvenlik sektörü, elbette ki vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu itibarla, bu alana ilişkin farkındalığı arttırma adına Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2004 tarihinin yıldönümünün, her yıl 'Özel Güvenlik Görevlileri Günü' olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Bu vesileyle, gündelik hayatımızın her anında büyük bir fedakarlıkla yer alan tüm sektör çalışanlarının ve ailelerinin Özel Güvenlik Görevlileri Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında şehit veya gazi olmuş tüm arkadaşlarımızı rahmet ve şükranla anıyor, mesleğe emeği geçen herkese, selam ve saygılarımı sunuyorum."
Anadolu Ajansı
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