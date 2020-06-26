Üniversite formasyon duyurusunu iptal etti
Kilis 7 Aralık Üniversitesi pedagojik formasyon duyurusunu yeniden değerlendirmek üzere iptal ettiğini açıkladı
|26 Haziran 2020 14:45
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi pedagojik formasyon duyurusunu yeniden değerlendirmek üzere iptal ettiğini açıkladı.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi uzaktan eğitim ile pedagojik formasyon programı için duyuruya çıkmıştı. Memurlar.net'de konuyu gündeme taşıdı.
Yapılan haberin ardından Üniversite yönetimi formasyon ilanını yeniden değerlendirmek üzere iptal ettiğini duyurdu.
Konuyla ilgili üniversiteden yapılan açıklama
Pedagojik Formasyon ile İlgili Duyuru
24 Haziran 2020 tarihinde ilana çıkılan Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Üniversite Senatosunda yeniden değerlendirilmek üzere iptal edilmiştir.
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