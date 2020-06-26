Meslek lisesinde 'nükleer eğitim' için müfredat değişikliği
|26 Haziran 2020 14:32
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Akkuyu NGS'de hedefimiz birinci üniteyi 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almak."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesinin temelinin atıldığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Akkuyu NGS) Dört ünitenin de inşaatına başladığımızda burada sahada 15-16 bin civarında insanımız çalışacak."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaptık. Özellikle Mersin'de ve içinde bulunduğumuz Gülnar ilçesi dahil olmak üzere buradaki meslek liselerinde nükleer eğitimi ilave edecek bir müfredat değişikliğine gidiyoruz."
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