Faturayı görünce şoke oldu: Kapalı işyerine 284 bin TL elektrik faturası geldi
|26 Haziran 2020 14:53
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Edirne'de kıraathane işletmecisi Bedrettin Kapu'ya dükkanının 75 gündür kapalı olduğu dönemde 284 bin 401 lira elektrik faturası geldi.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 17 Mart itibarıyla işletmelerini kapadıklarını anlatan kıraathane işletmecisi Bedrettin Kapu, internet bankacılığıyla elektrik faturasını ödemek istediği esnada ödenecek tutarı görünce büyük şok yaşadığını söyledi.
17 Mart tarihinden itibaren hiçbir şekilde kıraathanenin açılmadığına dikkat çeken Kapu, elektrik faturasını ödemek için TREPAŞ'a müracaat ettiğini ve sayacı okumak için gelen görevlinin çıkan tutarı görünce faturayı teslim etmediğini öne sürdü.
Önce şok oldu, sonra rahatladıElektrik faturasını internet bankacılığıyla ödemek istediğinde ödenecek tutarı görünce büyük şok yaşadığını anlatan Kapu, mağduriyetinin giderilmesini istedi.Trakya Elektrik Perakende Satış AŞ'den alınan bilgiye göre ise faturanın iptal edileceği öğrenildi.
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